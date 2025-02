Nuovi programmi in arrivo per Amadeus, mentre la dirigenza pensa alla possibilità di portare il Festival di Sanremo sul Nove

Fonte: Ansa Amadeus

Cinque anni di successo e una nostalgia che non accenna a placarsi. Il pubblico sogna ancora i Festival di Sanremo di Amadeus, mentre lui ha ampiamente voltato pagina e si sta preparando per una nuova avventura sul Nove. La Rete ha già grandi progetti per lui e, rientrata la presunta crisi scatenata dalle parole dell’ad Araimo, Discovery conferma l’ottimo feeling instaurato con il conduttore ravennate al quale è stato dato il giusto tempo per realizzare le idee che aveva in mente. Lo sguardo è però puntato verso il futuro della kermesse canora, che la Rai potrebbe perdere dopo la messa al bando del brand che ora mette a rischio l’egemonia della tv di Stato. Ma qual è il ruolo di Discovery? La risposta arriva da Laura Carafoli, responsabile dei contenuti del Nove e di tutti i canali Warner Bros Discovery in Italia, Spagna e Portogallo.

Amadeus, la possibilità di Sanremo sul Nove

Per il momento, l’ipotesi è più che remota. Sappiamo che il marchio appartiene al Comune di Sanremo e che dovrebbe essere al bando, quindi Discovery – in quel caso – sarebbe pronta a intervenire immediatamente: “Il grande capo ha detto bene. Io, però, non so a che punto è tutta la questione diritti. Si vedrà”, dice Carafoli riferendosi ad Alessandro Araimo, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery. Il pensiero non poteva che correre verso Amadeus, che del Festival di Sanremo è un grande esperto, ma ora non è il momento di pensare alle possibilità.

Non dimentichiamo che il conduttore, ora in forze al Nove, ha scelto consapevolmente di lasciare la Rai per avere nuovi stimoli e non sembra intenzionato a tornare sui suoi passi. Anzi, l’entusiasmo non gli manca e la primavera ha in serbo per lui delle grandi novità. Vietato pensare al passato: quello che lo aspetta è un cammino in direzione di qualcosa di nuovo e che potrebbe finalmente restituirgli il successo che merita.

I nuovi progetti in tv

“Abbiamo deciso di partire subito e visto che Amadeus fino al 31 agosto era legato a un’altra azienda, non abbiamo avuto il tempo per cercare idee originali e siamo stati costretti a puntare su formule già collaudate. Siamo andati sul sicuro, anche se il nostro pubblico voleva qualcosa fuori dagli schemi. Lo dico perché è emerso dalle analisi di mercato”, ha spiegato Laura Carafoli, che ha quindi messo un punto sulle incertezze che aleggiavano intorno ai programmi scelti per Amadeus al suo debutto su Warner Bros. Discovery.

“Ci siamo messi a cercare due nuovi programmi, uno per l’access prime time e uno per il prime time. Siamo pronti a partire: Ama a maggio torna in tv una volta a settimana, in prima serata, e poco dopo dal lunedì al venerdì condurrà un programma nella fascia access prime time”, ha aggiunto. Uno di questi è Starstruck, titolo originale, che ricorda X Factor. In programma anche un quiz per l’access, Raid the Cage, che dovrebbe svilupparsi come un gioco di coppia. Come già confermato, in autunno torna invece La Corrida, che ha ottenuto già un discreto successo al suo debutto sul Nove.