Amadeus, dopo Amici vuole tornare a Mediaset: “Il malumore non manca”

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Ansa Amadeus

Amadeus è pronto a dare un nuovo slancio alla sua carriera. O almeno così parrebbe dalle ultime indiscrezioni: il conduttore, che è tornato a Mediaset come giudice nel Serale di Amici, vorrebbe più spazio nella rete, tanto da sperare in un trasloco definitivo dove potrebbe trovare il giusto spazio dopo l’addio alla Rai e l’avventura sul Nove, che si è rivelata meno entusiasmante del previsto.

Amadeus non si accontenta di Amici: il trasferimento a Mediaset è vicino?

Il Serale di Amici ha ridato ad Amadeus una certa visibilità, riaccendendo le speranze dei fan che lo vorrebbero rivedere a Mediaset. Del resto l’esperienza sul Nove e con il gruppo Discovery non si è rivelata soddisfacente come si aspettava: Chissà chi è, ovvero la versione rivisitata de I Soliti Ignoti della Rai e che doveva insidiare la conduzione di Stefano De Martino ad Affari tuoi, è stato chiuso in anticipo per bassi ascolti, rivelandosi un flop.

E anche altri programmi, come The Cage a Like a Star, hanno faticato a decollare, stabilizzandosi tra il 2 e il 3% di share. Piccole soddisfazioni sono arrivate solo da La Corrida, che purtroppo però non è arrivato neanche lontanamente ai risultati dei suoi anni d’oro alla Rai, raccogliendo appena mezzo milione di spettatori.

E proprio per questo secondo diverse indiscrezioni il clima non sarebbe tra i più sereni per Amadeus. “Dietro le quinte il malumore non manca“, si legge su Nuovo Tv, confermando che al conduttore il Nove comincia a stare stretto. Non stupisce quindi che Amadeus abbia accettato di buon grado di sedersi tra i giurati del Serale di Amici, forse per aprire una porta proprio a Mediaset.

Il conduttore torna a Mediaset come ospite

La partecipazione ad Amici di Amadeus comincia ad assumere un significato diverso di fronte alle indiscrezioni che circolano da qualche tempo. Il talent di Maria De Filippi è senza dubbio una vetrina di rilievo, ma Amadeus potrebbe non accontentarsi più di un semplice ruolo da giudice. Secondo i rumors più recenti, infatti, il conduttore ambirebbe a tornare protagonista assoluto in una rete generalista capace di garantirgli ascolti importanti.

Del resto il desiderio del presentatore è quello di tornare a essere il Re Mida degli ascolti: è stato lui che ha fatto risorgere il Festival di Sanremo, che ha fatto sì che Affari tuoi diventasse una macchina macina-share dopo che era caduto nel dimenticatoio, ma è diventato altrettanto chiaro che da quando ha deciso di andarsene dalla Rai i risultati non sono quelli sperati.

Nel frattempo Amadeus dovrà accontentarsi di ruoli – almeno per il momento – marginali: lo abbiamo visto lo scorso dicembre ospite del concerto Una Nessuna Centomila con un ricco cast impegnato per sensibilizzare su un tema importantissimo, dire basta alla violenza sulle donne.

E presto lo rivedremo di nuovo, oltre che tra i giudici del programma di Maria De Filippi, anche nel secondo appuntamento con Pio e Amedeo – Stanno tutti invitati, il nuovo show del duo comico che celebra i venticinque anni di carriera e che andrà in onda il 9 aprile in prima serata su Canale5. Insieme ad Amadeus, Vanessa Incontrada, Umberto Tozzi, Gigi D’Alessio, Raf, The Kolors, Noemi, Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, Aleandro Baldi.