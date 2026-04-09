Stanno tutti invitati, anticipazioni del 9 aprile: Pio e Amedeo puntano tutto sugli ospiti

Ufficio Stampa Mediaset Pio e Amedeo

Pio e Amedeo stanno festeggiando 25 anni di carriera invitando… tutti, con il loro show Stanno tutti invitati, in onda con il secondo appuntamento giovedì 9 aprile 2026 su Canale5. Nella scorsa puntata tante risate, ma persino momenti riflessivi, grazie a Paolo Bonolis e la sua immensa cultura. Ma la puntata di stasera non sarà da meno, con un parterre di ospiti altrettanto ricco, tra conduttori, nomi legati allo sport e alla musica.

Stanno tutti invitati, le anticipazioni del 9 aprile 2026

La prima puntata di Stanno tutti invitati non ha deluso le aspettative: chi sperava di ridere davanti alla televisione e passare qualche momento di leggerezza è stato accontentato. E così Pio D’Antini e Amedeo Grieco danno appuntamento agli spettatori con la seconda puntata, che già non delude affatto sul fronte degli ospiti: sono attesi sul palco Amadeus, Vanessa Incontrada, Gigi D’Alessio, Lele Adani, Umberto Tozzi, Raf, Antonio Cassano, Nicola Ventola, The Kolors, Noemi e Aleandro Baldi.

Prodotto da Rti in collaborazione con FriendsTV e diretto da Luigi Antonini, Stanno tutti invitati è uno show che guarda indietro per raccontare 25 anni della loro carriera. Un quarto di secolo in cui Pio e Amedeo hanno costruito un pubblico trasversale, fatto di generazioni diverse che si ritrovano a ridere delle stesse cose. E stasera l’obiettivo è lo stesso della prima puntata: fare in modo che nessuno voglia cambiare canale.

Dopo il successo con Emigratis, Pio e Amedeo hanno ricevuto un’enorme visibilità con la partecipazione a Sanremo; è il motivo per cui nella prima puntata hanno voluto Claudio Baglioni come ospite, il primo, per chiudere in qualche modo quel cerchio iniziato tempo fa e che si è consolidato nel tempo. E, a tal proposito, in un’intervista a Libero, hanno svelato che capita di ripensare al tempo che è passato.

“Certo che ci capita. Soprattutto in un momento come questo, nell’anno del 25esimo anniversario della nostra carriera, con uno show in tv che va bene e il nostro primo film da registi, Oi vita mia, andato da Dio. Pensiamo alla realtà di Foggia, bellissima ma anche molto complicata dalla quale siamo partiti. Alle nostre famiglie di origine non certo ricche. A chi ci diceva che eravamo nati nel posto sbagliato e quindi non potevamo permetterci di sognare. Abbiamo dimostrato, pur senza voler lasciare chissà quali tracce, che essere ambiziosi è possibile. Un messaggio soprattutto a chi tende a buttarsi giù”.

Dove vedere Stanno tutti invitati e a che ora va in onda

Il secondo appuntamento con Stanno tutti invitati è su Canale 5 giovedì 9 aprile, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna (quindi quasi alle 22, ormai la prima serata è slittata notevolmente con il successo ottenuto da Gerry Scotti). Lo show, registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, è previsto in tre puntate totali: l’ultima andrà in onda il 16 aprile. Per chi non riuscisse a seguirlo in diretta, è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity, ed è sempre possibile recuperare la puntata per intero dopo la fine dello show.