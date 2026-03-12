Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo tornano in tv con Belen Rodriguez e Sal Da Vinci

Stanno tutti invitati è il titolo del nuovo show di Pio e Amedeo che tornano in televisione con tanti ospiti

IPA Pio e Amedeo

Pio e Amedeo tornano in tv con un nuovo show in onda su Canale 5 intitolato Stanno tutti invitati. Un programma che promette di mescolare intrattenimento, satira e grandi ospiti, fra cui Belen Rodriguez e Sal Da Vinci.

Stanno tutti invitati, Pio e Amedeo in un nuovo show

Si intitola Stanno tutti invitati lo show con cui Pio e Amedeo si preparano a tornare in televisione per celebrare 25 anni di carriera. A svelarlo sono stati proprio i due comici in un’intervista radiofonica rilasciata su Radio Numer One. Nel corso della chiacchierata Pio e Amedeo hanno svelato numerosi dettagli sulla nuova trasmissione.

Si tratta di ben tre prime serate in onda su Canale 5, ma le date per il palinsesto sono ancora da definire. Nel frattempo però sarebbero iniziate le registrazioni presso la ChorusLife Arena di Bergamo. Di cosa tratterà lo show non è chiaro, ma sarà di certo caratterizzato dalla comicità fuori dagli schemi di Pio e Amedeo che già in passato aveva fatto molto discutere.

Fra gli ospiti annunciati Lino Banfi e Vanessa Incontrada, ma anche Claudio Baglioni, i Pooh, Umberto Tozzi e i The Kolors. Ci sarà pure Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026 e non mancheranno Annalisa e Belen Rodriguez.

Le polemiche per Felicissima Sera

L’ultimo show del duo comico risale al 2023 con Felicissima Sera, andata in onda nella sua seconda edizione. Nel corso della prima edizione alcune battute di Pio e Amedeo erano finite nella bufera, scatenando accese critiche. A scandalizzare era stato un monologo sul politically correct.

“Ci vogliono far credere che la civiltà sta nelle parole, ma è tutto qua nella testa – avevano detto -. Fino quando non ci cureremo dall’ignoranza di quelli che dicono con fare dispregiativo, che è quello il problema, ci resta un unica soluzione: l’autoironia. Nemmeno ricchione si può dire più, ma è sempre l’intenzione il problema. Così noi dobbiamo combattere l’ignorante e lo stolto. Se vi chiamano ricchioni, voi ridetegli in faccia perché la cattiveria non risiede nella lingua e nel mondo ma nel cervello: è l’intenzione. L’ignorante si ciba del vostro risentimento”.

In tanti avevano replicato al monologo, da personaggi famosi a persone comuni, con l’opinione pubblica che si era divisa fra chi aveva apprezzato le intenzioni del duo comico e chi invece non era d’accordo con le loro parole.

Pio e Amedeo avevano replicato con fermezza in un lungo post apparso su Instagram: “Siamo alla follia – avevano scritto -. Qualcuno forse da questo post si aspetta delle scuse e lo avvisiamo subito che rimarrà deluso. Pensiamo che moltissime persone che hanno attaccato il nostro monologo non l’abbiano nemmeno visto per intero e che tanti lo abbiano guardato già prevenuti. Bene, ci rivolgiamo a loro, a voi”.

I comici avevano poi tentato di spiegare il senso profondo del loro monologo: “Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto perché vi fa comodo trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi. La politica non ci appartiene. La politica ci omaggia di spunti e personaggi senza distinzioni di partiti per fare quello che vogliamo fare, satira, come abbiamo sempre fatto”.