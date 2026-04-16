Stanno tutti invitati, anticipazioni del 16 aprile: i grandi ospiti di Pio e Amedeo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Pio e Amedeo

Un grande racconto corale, tra intrattenimento e celebrazione, che punta a coinvolgere spettatori di tutte le età: stiamo parlando di Stanno tutti invitati, lo show di Pio e Amedeo che va in onda con il suo terzo e ultimo appuntamento giovedì 16 aprile su Canale5.

Dopo il successo della prima e della seconda puntata, anche terza si preannuncia ricca di sorprese: il programma che ha ripercorso i momenti più significativi del duo comico foggiano – tra televisione, cinema e teatro – si chiude infatti con un parterre di ospiti di altissimo livello.

Stanno tutti invitati, le anticipazioni del 16 aprile 2026

Terzo appuntamento con Stanno tutti invitati, lo show di Pio e Amedeo pensato per celebrare i loro 25 anni di carriera. Una nuova serata durante la quale il duo ripercorrerà i momenti più significativi del proprio percorso tra televisione, cinema e teatro, portando sul palco l’energia e lo stile che li hanno resi molto amati dal pubblico.

Una grande festa tra musica, comicità e incontri con personaggi del mondo della musica e dello spettacolo: Pio D’Antini e Amedeo Grieco danno appuntamento agli spettatori con la terza e ultima puntata del loro show, che ha conquistato il pubblico. E lo fanno con un bel parterre di ospiti: questa sera sono attesi Sal Da Vinci, reduce dalla vittoria del Festival di Sanremo e pronto a calcare il prestigioso palco dell’Eurovision Song Contest; Belen Rodriguez, che si vocifera condurrà la prossima edizione dell’Isola dei Famosi. E ancora Lino Banfi, Selvaggia Lucarelli, opinionista del Grande Fratello Vip, e direttamente dal mondo della musica Michele Zarrillo, Francesco Renga e i Pooh.

A tutti loro spetta una serata ricca di sorprese: “Sanno che dovranno uscire dalla loro comfort zone“, hanno confessato Pio e Amedeo. “Non è come negli altri programmi dove vai, presenti quello che devi e finisce lì. Con noi dovranno mettersi a nudo”.

Il duo comico ha anche raccontato: “Organizzando questo spettacolo ci siamo resi conto che, in 25 anni, abbiamo fatto molte cose e conosciuto tanta gente. Avere costruito rapporti così è la nostra vera vittoria. Stiamo immaginando lo spettacolo come una festa nella quale può succedere di tutto, senza copioni scritti e prevedibili ma, certamente, con tanta improvvisazione. La gente a casa dovrà avere la sensazione di trascorrere una serata con amici di vecchia data in quella pizzeria dove vai da sempre perché la pizza è buona e ti trattano bene. Ci divertiremo noi e faremo divertire chi ci guarda”.

Dove vedere Stanno tutti invitati e a che ora va in onda

Il terzo e ultimo appuntamento di Stanno tutti invitati va in onda su Canale5 giovedì 16 aprile, a partire dalle 21.30 circa, subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Lo show, registrato alla ChorusLife Arena di Bergamo, è prodotto da Rti in collaborazione con FriendsTV, ed è diretto da Luigi Antonini. Per chi non riuscisse seguire la puntata in diretta, può guardarla anche in streaming su Mediaset Infinity, dove sono disponibili le puntate del 2 e del 9 aprile.