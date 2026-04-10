Stanno tutti invitati, le pagelle della seconda puntata: Amadeus fa di tutto (8), Pio e Amedeo da scuole medie (1), la sorpresa di Maria De Filippi

Amadeus e Vanessa Incontrada sono ospiti della seconda puntata di “Stanno tutti invitati”, il grande show di Pio e Amedeo

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IPA Amadeus e Vanessa Incontrada

Pio e Amedeo festeggiano i 25 anni di carriera, e lo fanno in grande stile. Il duo comico pugliese ha ottenuto la prima serata di canale 5 per ben più di una puntata. Il loro Stanno tutti invitati è un vero varietà, tra gag, balletti, esibizioni canore e, soprattutto, grandi ospiti. Così come suggerito dallo stesso titolo, il punto di forza dello show sono proprio gli invitati: tra i noti più volti del mondo dello spettacolo italiano. Nella seconda puntata, in onda giovedì 9 aprile, arrivano Amedeus, Vanessa Incontrada e molti altri.

Il cameo di Maria De Filippi. Fuori classifica

Stanno tutti invitati, e allora non poteva di certo mancare la Regina della televisione italiana. Non la si può mica escludere, alle Regine va sempre tenuto un posto d’onore, così come ci ha brutalmente insegnato Malefica ne La bella addormentata. Così, nello show di Pio e Amedeo si lascia spazio anche a Maria De Filippi che, però, non si prende la briga di recarsi davvero in studio.

Maria si limita a un videomessaggio. Un breve selfie registrato in camerina, tra una registrazione e l’altra delle sue molteplici trasmissioni in corso. Regina buona (non come Malefica), riserva agli ospiti parole affettuose. “Siete davvero matti, – dice a Pio e Amedeo – ma siete davvero bravi”. Lancia la propria benedizione e si ritira, ché ha cose ben più importanti di cui occuparsi. E che le vuoi dire, di certo non le si può dare un voto. Maria è al di sopra di qualsivoglia classifica.

Pio e Amedeo non cambiano mai. Voto: 1

Con la più assoluta sincerità si ammette qui che chi scrive non nutre grande simpatia per Pio e Amedeo, anzi. Tuttavia, si assicura che chi scrive ha provato ad approcciarsi a Stanno tutti invitati spogliandosi di qualsiasi precedente pregiudizio. Ci si prova, ma sono bastati appena 20 minuti per ridestare l’antica antipatia. L’umorismo dei due foggiani sarà pure nazionalpopolare, ma resta inaccettabile.

Il giudizio si arena quando iniziano a intonare il brano Passerà, ma senza accento, condito da versi che neppure citeremo perché certa roba ha smesso di farci ridere più o meno in secondo media. E non arrivino i leoni da tastiera a lamentarsi che oggi non si può più dire niente, che la vera comicità è politicamente scorretta, che si può ridere di qualsiasi cosa. Pio e Amedeo non sono politicamente scorretti, sono triviali. E non meritano più del voto minimo, che è già troppo.

Aleandro Baldi non si meritava tutto questo. Voto: 2

I più colti avranno notato la citazione, Passera è la rivisitazione da scuola media di Passerà, il brano con cui Aleandro Baldi esordì tra i Big del Festival di Sanremo nel 1994. Per chi non lo sapesse, Baldi è quel genio di cantautore che scrisse Non amarmi, tra le canzoni italiane più vendute al mondo. Un talento della musica che no, non meritava un duetto assieme a Pio e Amedeo. Il votaccio non è per lui, ma per chi ha acconsentito a tutto questo.

Amadeus fa di tutto, e fa tutto bene. Voto: 8

Ospite d’onore di questa seconda puntata di Stanno tutti invitati, cui spetta l’onore e onere di aprire la serata, è Amadeus. Il presentatore arriva con la stessa giacca di paillettes sfoggiata sul prestigioso palco dell’Ariston, ma abbinata a un paio di sneakers, perché Amadeus è ormai libero da qualsiasi forma di istituzionalismo. E si diverte. Si presta al gioco e asseconda con grande autoironia le strampalate richieste dei conduttori ospiti.

Si fa prendere in giro. Ride quando Pio gli fa notare che “solo in questo studio c’è più pubblico di quanto ne hai tu su La Nove”. Ride di nuovo quando, ammirando la sfarzosa scenografia, gli si ricorda che “qua stanno i soldi”. Presenta il countdown di Capodanno, fa il concorrente de L’Isola dei Famosi e si cimenta persino nell’apertura di una noce di cocco. Una frecciatina a Stefano De Martino, di cui brucia la foto nella finta eliminazione de L’Isola, e una dichiarazione d’amore a Rosario Fiorello. Dice di tutto. Fa qualsiasi cosa, e la fa sempre bene. A lui uno dei voti più alti di questa sera.

Vanessa Incontrada presto sposa. Voto: 6

Vanessa Incontrada si prepara a convolare a nozze con Rossano Laurini, l’uomo che – con qualche tira e molla – è il suo grande amore da quasi vent’anni, nonché il padre di suo figlio. Con il suono della marcia nuziale che già inizia a sentirsi in lontananza, Incontrada si presta a partire assieme a Pio e Amedeo per un folle addio al nubilato a Ibiza.

Inala l’elio e parla come una paperina, scoppia palloncini con le cosce, balla scatenata e altre attività tipiche dell’occasione, di quelle che il giorno dopo speri di non ricordare più. Così come noi speriamo di dimenticare presto questo siparietto. Vanessa, però, è brava, simpatica e spiritosa come sempre. E qualsiasi cosa faccia non potremmo mai bocciarla.

Gigi D’Alessio e Umberto Tozzi, meno male che ci sono loro. Voto: 7

Ospiti musicale di questa sera sono, nell’ordine, Umberto Tozzi e Gigi D’Alessio. Scansando le pungenti battute dei propri ospiti, i due si limitano a fare ciò che sanno fare meglio: cantare. Propongono i loro più grandi successi, fanno ballare il pubblico in sala e concedono anche a noi spettatori da casa qualche minuto di piacevolezza. Avremmo voluto anche il bis.

Antonio Cassano senza filtri. Voto: 7

Pio e Amedeo sono pugliesi che più pugliesi non si può, e da veri pugliesi hanno un idolo indiscusso: Antonio Cassano. Così, tra gli invitati di Stanno tutti invitati c’è anche il grande campione azzurro, famoso più per le proprie marachelle (se così vogliamo chiamarle) che per i goal. La testa calda del calcio italiano arriva sul palco senza nessun filtro, è sincero fino a sfiorare la denuncia e svela alcune storie da spogliatoio che lasciano a bocca aperta.

Francesca Fagnani si starà mangiando le mani, pentendosi di aver perso un ospite del genere. Perché Antonio Cassano di belvate ne ha fatte parecchie, e stasera le ha raccontate tutte. Da quella volta che tagliò l’abito di un allenatore, a quando fece la pipì nella piscina di un altro allenatore. Fino a quel giorno in cui accusò l’amico e compagno Francesco Totti di avergli rubato lo stipendio.

Poi inizia a parlare della moglie Carolina e si trasforma in un angioletto, un marito devoto, un innamorato senza speranza, cui si perdona qualsiasi cosa. Uno che, alla fine, non trovi il coraggio di bocciare.