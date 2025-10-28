Vanessa Incontrada si sposa, le nozze a sorpresa con Rossano Laurini: l’annuncio dopo la separazione

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Nozze a sorpresa per Vanessa Incontrada. L’attrice è pronta a sposare lo storico compagno Rossano Laurini, ritrovato dopo una separazione di due anni: “L’allontanamento è stato necessario per capire alcune cose che tra noi non andavano”.

L’annuncio di nozze di Vanessa Incontrada

Una storia d’amore iniziata quasi 20 anni fa, fatta di avvicinamenti e separazioni, ma per la quale è in serbo un lieto fine: Vanessa Incontrada e lo storico fidanzato Rossano Laurini sono pronti a convolare a nozze. Lo ha annunciato l’attrice e conduttrice in una lunga intervista a Vanity Fair: “Ci siamo guardati e mi ha detto: ‘Che ne dici se facciamo questo passo?‘, e io ho detto subito di sì. È arrivata in un momento della nostra vita in cui abbiamo una consapevolezza così grande di quello che andiamo a fare che per me è molto più emozionante ora rispetto al passato”.

I due si conoscono dal 2007, e nel 2008 erano diventati anche genitori del piccolo Isal. Nel 2022, ad ogni modo, la storia d’amore aveva subito una piccola battuta d’arresto, portando l’attrice e il direttore artistico ad allontanarsi per ben due anni, fino al ricongiungimento nel 2024. Una pausa che ha portato consiglio, tanto da convincere la coppia a compiere il fatidico passo che si terrà, spiegano, “in Toscana dopo l’estate”. A portare le fedi durante la cerimonia saranno il figlio dei futuri sposi e la primogenita di Rossano.

La decisione dei fiori d’arancio è arrivata dopo una lunga riflessione e, assicura Vanessa, non è frutto di pressioni sociali o religiose: “È la prima volta che mi sposo nella vita e mi diverte molto. Non organizzo un matrimonio perché c’è un tempo in cui bisogna farlo, o perché abbiamo un figlio, che ormai è grande, o per la religione. Non c’è una regola nell’amore, nelle decisioni di una coppia”.

L’amore ritrovato di Vanessa e Rossano

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini hanno iniziato a frequentarsi nel 2007. Un amore travolgente, che li ha visti diventare genitori, dopo solo un anno, del piccolo Isal. I due hanno sempre vissuto con grande discrezione la loro relazione, fino alla separazione nel 2022: “C’è stato un allontanamento perché era arrivato il momento di capire tante cose che non funzionavano, poi mi sono resa conto che mi mancava quella condivisione con lui, quell’intesa che avevamo”, ha raccontato ancora la conduttrice di Zelig.

Dopo due anni di lontananza, infatti, i due si sono riscoperti più innamorati di prima: “C’è stato un re-innamoramento. Sai la prima volta che ti incontri con una persona e hai voglia di conoscerla? Ecco, è stato così: la voglia di riconoscerci, di riscoprire cose nostre. Un rinascimento fortissimo che nessuno dei due si aspettava”, ha concluso Vanessa.

Il matrimonio, promette l’attrice, non cambierà le dinamiche della coppia, vista anche la maturità dei futuri sposi: “Non penso che modificherà il nostro modo di vivere, però mi emoziona molto pensare che quel giorno ci guarderemo negli occhi e ci diremo di sì. Mi immagino anche che in quell’istante fai sparire tutto quello che ti circonda”. Insomma, che il conto alla rovescia abbia inizio.