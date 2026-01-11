Vanessa Incontrada a Verissimo: “Sposerò il mio Rossano alla fine dell’estate”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Vanessa Incontrada tornerà presto in tv per celebrare i 30 anni di Zelig insieme a Claudio Bisio. In vista dell’importante appuntamento, i due artisti sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, raccontandosi a 360 gradi: dal rapporto professionale che li lega all’amore per i figli, Claudio e Vanessa non si sono risparmiati. E, tra una battuta e l’altra, l’ex modella ha rivelato anche qualche particolare sul suo imminente matrimonio.

Il matrimonio di Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha rivelato qualche mese fa di aver accettato la proposta di matrimonio del compagno Rossano Laurini: i due, che sono anche genitori del piccolo Isal, si erano allontanati per alcuni anni, salvo poi riscoprirsi più innamorati di prima. Proprio degli imminenti fiori d’arancio, la conduttrice ha parlato con Silvia Toffanin a Verissimo: “Non è scritto da nessuna parte che dopo due anni di separazione ti ritrovi con la stessa persona. Diversamente, perché poi in quei due anni sono successe delle cose, ci si è messi in discussione su tante altre e ora c’è consapevolezza e voglia di vivere un’altra vita insieme”.

La cerimonia, racconta la showgirl, si svolgerà il prossimo anno: “Ci sposeremo alla fine dell’estate, ma la data è top secret. Quel giorno vorrei le persone più vicine a me. Non sarà una cosa grande, ma abbastanza intima“. La conduttrice di Zelig ha quindi confermato la presenza di Claudio Bisio, suo compagno di scena da oltre tre decenni, e Gigi D’Alessio, con cui ha da poco collaborato sul piccolo schermo: “Saremo i damigelli”, ha ironizzato il comico milanese.

Vanessa e Claudio Bisio, i figli a l’amore

Complici sul palco come nella vita, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada hanno assistito a tappe molto importanti nelle rispettive vite: “Ho conosciuto tutti gli uomini di Vanessa, a volte l’ho vista piangere per alcuni. Il cambiamento più grande, però, è avvenuto dopo la maternità, quando è nato suo figlio Isal”, ha raccontato il comico. Le lacrime, ad ogni modo, sembrano un lontano ricordo per Incontrada: “In questo momento molto felice. Nella vita non si sa mai, ma per adesso sono tranquilla. Ho trovato una serenità che mi era un po’ sfuggita di mano”.

Anche Claudio è felice accanto a sua moglie Sandra, che lo definisce molto “impegnativo”: “La verità è che ho il terrore del vuoto, e quindi parlo e mi muovo molto per riempire i silenzi”, si giustifica Bisio. Anche lui è papà di due ragazzi, Alice e Federico, ma si trova in una fase della vita decisamente diversa da quella della sua collega: “Mia figlia compirà 30 anni, tra un po’ potrei essere nonno. Forse non sono pronto, e forse non lo sono neanche loro, ma forse tra qualche anno…”.

Il ritorno di Zelig

Per celebrare il 30esimo anniversario di Zelig, Vanessa Incontrada a e Claudio Bisio torneranno in tv con quattro appuntamenti speciali dello show. Con loro, saliranno sul palco alcuni tra i volti storici della trasmissione come Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, e poi Max Angioni, Enrico Bertolino, Geppi Cucciari, Elio e le Storie Tese, Teresa Mannino, Ale e Franz, Cochi, Katia e Valeria, Cochi, tra gli altri.

