Anticipazioni Zelig 30, gli ospiti del 26 gennaio di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono la terza puntata di "Zelig 30": gli ospiti e le anticipazioni della nuova puntata

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Ufficio Stampa Mediaset Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Lunedì 26 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna uno degli appuntamenti più attesi della settimana televisiva: Zelig 30, lo storico show comico che celebra tre decenni di satira e personaggi iconici che col tempo sono diventati parte integrante della quotidianità del pubblico. Alla conduzione, ritroviamo una coppia ormai collaudata e molto amata dal pubblico, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, che guidano la serata con la loro consueta sintonia, oggi una delle carte vincenti del programma. La firma autoriale resta quella di Gino & Michele e Giancarlo Bozzo, garanzia di continuità e qualità di un prodotto che non ha mai tradito la sua vera natura.

Zelig 30, le anticipazioni del 26 gennaio

Il terzo appuntamento di questa edizione speciale punta i riflettori sulla comicità femminile, con la presenza di tre protagoniste assolute: Teresa Mannino e il duo formato da Katia Follesa e Valeria Graci. Tre stili diversi, tre percorsi artistici distinti ma accomunati dalla volontà di osservare la realtà e restituirla in scena con intelligenza, ironia e un pizzico di critica.

Ad accompagnare l’energia del palco di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada arriva anche la carica musicale di Roy Paci e gli Aretuska, presenza imprescindibile che ci riporta immediatamente indietro nel tempo. La musica, come da tradizione nello spettacolo, fa da contorno all’intero racconto comico, dal primo fino all’ultimo sketch che è previsto a notte inoltrata.

Il cast

Il cast della puntata si presenta particolarmente ricco. Sul palco saliranno infatti Federico Basso, Gianni Cinelli, Mago Elias, Giancarlo Kalabrugovich, Paolo Labati, La Ricotta, Leonardo Manera, Oblivion, Antonio Ornano, Davide Paniate, Andrea Pucci e Gigi Rock. Un insieme che è anche l’identità di Zelig: uno spazio aperto, com’è sempre stato, dove la comicità cambia forma ma mantiene una sua riconoscibilità precisa.

Elemento centrale della serata sarà anche il dialogo continuo tra passato e presente. Accanto alle esibizioni dal vivo, infatti, troveranno spazio numeri storici e materiali d’archivio, utilizzati di certo come celebrazione e come strumenti per raccontare l’evoluzione dello spettacolo e del costume italiano attraverso 30 anni di spettacolo, proprio quelli che si celebrano quest’anno. Da qui, la decisione di affidare la conduzione a una coppia storica che in ogni puntata accoglie alcuni dei comici che hanno fatto la storia di questo programma, diventato col tempo uno dei grandi classici di Mediaset.

Confermata, inoltre, la presenza di Rocco Tanica, che firma per Bisio e Incontrada alcuni mini-musical di tre minuti, diventati rapidamente uno dei momenti più apprezzati di questa edizione. Brevi, surreali e musicalmente curati, questi momenti sono dei veri piccoli cult, proprio com’è nello stile dell’ex degli Elio e le Storie Tese.

Quando e dove vedere Zelig 30

La nuova puntata di Zelig 30 va in onda il 26 gennaio, dalle 21,50 circa, su Canale5. Lo show segue il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, ormai solidamente alla guida dell’access prime time, e vive in contemporanea su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Il programma vive anche sui social attraverso gli highlights che ogni settimana vengono rilasciati durante la trasmissione e che raccolgono i commenti degli utenti che stanno seguendo lo spettacolo.