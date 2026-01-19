Anticipazioni Zelig 30 del 19 gennaio, tutti gli ospiti di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio tornano su Canale5 con la seconda puntata di "Zelig 30": le anticipazioni e gli ospiti

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio conducono "Zelig 30"

Ridere non è mai scontato, e lo è ancora meno quando passano gli anni, cambiano i linguaggi e il tipo di pubblico. Eppure ci sono programmi che riescono a farlo comunque.

Zelig è uno di questi: una vera macchina della risata che ha attraversato generazioni dando spazio a comici che hanno fatto la storia con monologhi e pezzi ormai iconici, che non passano di moda e restano impressi nell’immaginario collettivo.

Ed è proprio per questo che stasera, lunedì 19 gennaio, torna Zelig 30: un secondo appuntamento con lo show comico che celebra un anniversario importante del programma. Una serata che mette insieme passato e presente e accoglie ospiti d’eccezione pronti ad aggiungere freschezza allo spettacolo.

“Zelig 30”, le anticipazioni del 19 gennaio

Dopo la puntata d’esordio, Zelig 30 torna stasera, lunedì 19 gennaio, con il suo secondo appuntamento in prima serata. Un momento di grande festa in cui, al timone, ritroviamo una delle coppie più amate dal pubblico: Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, chiamati ancora una volta a fare da ponte tra passato e presente della comicità di Zelig e a regalare quell’allegria che solo un duo di colleghi così ben rodato può creare.

La serata prende la forma di un racconto dove esibizioni dal vivo e materiali d’archivio si intrecciano: sul palco tornano comici che hanno lasciato il segno nella storia del programma, con personaggi e monologhi diventati iconici.

Tra i protagonisti di questa puntata vedremo Giuseppe Giacobazzi, Leonardo Manera, Paolo Migone, Antonio Ornano, Fabrizio Fontana e Flavio Oreglio, insieme a Vincenzo Comunale, Francesco Migliazza, Albertino, Simone Barbato, Claudio Batta, Paolo Labati, Gigi Rock e Virginio.

Gli ospiti speciali di “Zelig 30”

Ad aggiungere nuove sfumature a questa seconda puntata di Zelig 30 c’è anche la presenza di una comica che proprio da Zelig ha iniziato a costruire una carriera solidissima: Geppi Cucciari, pronta a tornare su quel palco con tutta l’ironia asciutta e tagliente che la contraddistingue.

Spazio poi alla musica, che entra in scena nel modo più irriverente possibile. Ospiti della puntata sono anche Elio e le Storie Tese, che si divertono a rimettere mano alle sigle che hanno accompagnato le diverse edizioni di Zelig, smontandole e ricostruendole con il loro stile inconfondibile.

E, come filo rosso della serata, torna anche Rocco Tanica, che firma per Claudio Bisio e Vanessa Incontrada una serie di mini-musical di pochi minuti: piccoli inserti surreali e leggeri, pensati per sorprendere e restare impressi, tra quei momenti che continuano a girare in testa anche dopo.

Quando e dove va in onda “Zelig 30”

La seconda puntata di Zelig 30 va in onda stasera, lunedì 19 gennaio, in prima serata su Canale 5. Lo show prende il via subito dopo il consueto appuntamento con La Ruota della Fortuna, con Gerry Scotti e Samira Lui, accompagnando il pubblico verso una serata all’insegna della comicità e della leggerezza.

Per chi preferisce guardarla in streaming, la puntata è disponibile in contemporanea su Mediaset Infinity e resta visibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Un’occasione in più per recuperare i momenti più riusciti, rivedere gli sketch e lasciarsi andare a una risata anche lontano dal divano di casa.