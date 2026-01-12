Anticipazioni Zelig 30 del 12 gennaio, gli ospiti di Vanessa Incontrada e Claudio Bisio

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Vanessa Incontrada e Claudio Bisio nel 2005

Trent’anni di risate, intuizioni geniali e personaggi diventati cult: Zelig celebra un traguardo che pochi programmi televisivi possono vantare e lo fa con un evento che chiama a raccolta tutto il pubblico. Da lunedì 12 gennaio 2026, in prima serata su Canale5, prende il via Zelig 30, un ciclo di quattro appuntamenti speciali che riportano al centro del palco la coppia simbolo dello show, Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, chiamati nuovamente a guidare i telespettatori.

Zelig 30, le anticipazioni del 12 gennaio

I numeri, da soli, parlano di una storia impressionante: 150 puntate in prima serata, 120 in seconda, oltre 500 ore di registrazioni e più di 200 comici passati da quel palco che, negli anni, è diventato una vera e propria palestra di talento. Nato come esperimento televisivo legato al celebre locale milanese di viale Monza, Zelig si è trasformato in un laboratorio permanente in cui sono passate diverse generazioni, mantenendo sempre una forte identità autoriale.

La puntata del 12 gennaio inaugura le celebrazioni con una parata di ospiti che fanno parte della storia dello show comico. Sul palco si alterneranno Aldo Giovanni e Giacomo, Mr Forest, Raul Cremona, Geppi Cucciari, Teresa Mannino, Katia Follesa, Valeria Graci, Ale e Franz, insieme a Cochi Ponzoni, presenza simbolica e collegamento tra passato e presente.

Gli altri ospiti

Accanto alle “super star” della risata, il progetto coinvolge anche molti altri volti indissolubilmente legati a Zelig, che ruoteranno nel corso delle puntate. Tra questi Max Angioni, Anna Maria Barbera, Enrico Bertolino, Paolo Cevoli, Giuseppe Giacobazzi, Maurizio Lastrico, Leonardo Manera, gli Oblivion e Antonio Ornano, solo per citarne alcuni. Ognuno porterà in scena frammenti di un percorso artistico nato, spesso, proprio sotto i riflettori dello Studio 20 di Cologno Monzese.

Il racconto non sarà solo affidato alle esibizioni dal vivo. Claudio Bisio e Vanessa Incontrada accompagneranno il pubblico attraverso filmati d’archivio, dialoghi e momenti di ricordo, inevitabili in un evento che raccoglie 30 anni di spettacolo. Tornano così numeri diventati iconici, dal “cinema polacco” del duo Manera-Penoni all’assessore alle Varie ed Eventuali di Paolo Cevoli, passando per personaggi amatissimi come Pino dei Palazzi o James Tont.

Un ruolo centrale lo avrà anche la musica. Le band che hanno segnato la storia del programma – Roy Paci e gli Aretuska, Elio e le Storie Tese, Paolo Jannacci band – si alterneranno sul palco reinterpretando le sigle storiche e dando vita a interventi musicali inediti. Non mancheranno momenti più sorprendenti, come i mini musical ideati da Rocco Tanica, che vedranno protagonisti gli stessi conduttori.

Quando e dove va in onda Zelig 30

La prima puntata Zelig 30 va in onda il 12 gennaio con la conduzione di Claudio Bisio e di Vanessa Incontrada. Lo show va in onda in prima serata dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti con Samira Lui. Come di consueto, la puntata è visibile in contemporanea streaming su Mediaset Infinity dove rimane fruibile anche nei giorni successivi alla messa in onda. Una cosa è certa: vedremo una Vanessa Incontrada completamente inedita e con un caschetto sbarazzino che l’ha resa ancora più bella.

