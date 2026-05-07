Kim Kardashian e Lewis Hamilton, ormai è ufficiale: mano nella mano a Broadway

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Kim Kardashian e Lewis Hamilton

Dopo mesi di sospetti, indiscrezioni, indizi sparsi tra social e avvistamenti, Kim Kardashian e Lewis Hamilton hanno deciso di non nascondersi più e mostrarsi ufficialmente per la prima volta. La conferma arriva da New York, dove i due sono stati fotografati insieme all’uscita di uno spettacolo teatrale a Broadway, segnando di fatto il debutto ufficiale della coppia sotto gli occhi del pubblico.

Kim Kardashian e Lewis Hamilton, la prima uscita ufficiale

Niente Met Gala per i due, che ormai sembrano sempre più innamorati. Non è stato l’evento cult di Anna Wintour a fare da cornice alla prima uscita ufficiale di Kim Kardashian e Lewis Hamilton bensì Broadway, epicentro della scena teatrale di New York. Qui la maggiore delle sorelle Kardashian, coinvolta come produttrice nello show The Fear of 13, ha scelto di trascorrere una serata speciale proprio accanto al pilota di Formula 1. All’uscita dal teatro, i due sono apparsi rilassati e complici, camminando mano nella mano senza tentare di evitare i fotografi.

Un dettaglio che non è passato inosservato: niente ingressi esclusivi o percorsi riservati. Secondo le indiscrezioni di Page Six, la stessa Kardashian avrebbe acquistato i biglietti come una spettatrice qualsiasi, evitando qualsiasi trattamento da celebrità. Una scelta che racconta molto del momento che sta vivendo: meno show, più autenticità.

Tempismo perfetto

La serata in questione arriva a poche ore di distanza proprio dall’atteso Met Gala 2026, evento a cui Kim Kardashian ha partecipato come di consueto. Hamilton, invece, non era presente poiché impegnato nel weekend del Gran Premio di Miami. Un’assenza che aveva fatto discutere gli appassionati di gossip, alimentando dubbi e curiosità.

E invece la risposta è arrivata subito dopo. Il pilota ha raggiunto New York appena possibile, scegliendo di essere accanto a Kim in un contesto più intimo ma altrettanto significativo. Non un red carpet, ma qualcosa di più spontaneo e, forse proprio per questo, ancora più rivelatore.

Una coppia sempre più affiatata

Secondo le voci più accreditate, il legame tra Kim Kardashian e Lewis Hamilton sarebbe iniziato all’inizio del 2026. Da allora, piccoli segnali hanno iniziato a emergere: apparizioni negli stessi eventi, viaggi condivisi e contenuti social che hanno fatto impazzire i fan dell’una e dell’altro.

Tra gli episodi più commentati, un video pubblicato da Hamilton durante un viaggio in Giappone, in cui Kim compariva accanto a lui. Poi le presenze a eventi internazionali e momenti trascorsi insieme anche in contesti più privati, tra cui festival e incontri con la famiglia Kardashian. Un insider vicino al pilota avrebbe raccontato che Hamilton sarebbe “completamente preso” dalla relazione, mentre chi conosce Kim parla di un rapporto vissuto con entusiasmo ma anche con maggiore riservatezza rispetto al passato.

Negli ultimi mesi, la coppia è stata avvistata anche in California, tra spiagge e giornate lontane dagli impegni pubblici. Scene di quotidianità che hanno contribuito a rafforzare l’idea di un legame solido e non di una semplice frequentazione passeggera. C’è persino chi parla di progetti condivisi e di una possibile convivenza, alimentata da alcune segnalazioni che li vedrebbero insieme in negozi di arredamento a Los Angeles. Nulla di confermato, ma abbastanza per far sognare i fan.