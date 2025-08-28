Kim Kardashian fasciata da un abito nero a Venezia per un premio speciale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Kim Kardashian sbarca al Festival di Venezia 2025 e conquista tutti con un abito nero favoloso, pronta per ritirare un premio speciale, dedicato all’impegno civile.

Kim Kardashian conquista Venezia

Look total black e occhiali da sole da vera diva, Kim Kardashian sbarca a Venezia, conquistando la Laguna. L’imprenditrice, influencer e modella è infatti fra le donne premiate in occasione della sedicesima edizione dei Diane von Fürstenberg Awards. Kim infatti verrà premiata al Teatro Goldoni di Venezia per l’impegno nella riforma del sistema giudiziario statunitense. La premiazione è prevista per la serata del 28 agosto, nel frattempo la Kardashian sarà al lunch privato che si terrà a Palazzo Brandolini con tutte le star premiate agli Awards.

Getty Images

Solo qualche mese fa, Kim Kardashian era stata a Venezia in occasione del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez. Un evento sfarzoso (e molto discusso) che aveva visto sbarcare nella città lagunare moltissime celebrity. La premiazione all’82esima edizione della Mostra del Cinema rappresenta per l’imprenditrice un riconoscimento prestigioso e straordinario. Kim infatti verrà premiata da Chris Young, trentenne del Tennessee che era stato condannato all’ergastolo ingiustamente e che, proprio grazie alle pressioni dell’influencer alla Casa Bianca, ha ottenuto finalmente la libertà.

L’arrivo della diva non è passato inosservato al Festival di Venezia 2025. Per il suo arrivo al Lido, Kim ha scelto un look total black, sfoggiando un abito nero aderente con un cappuccio e dettagli cut out. Un outfit completato con occhiali scuri maxi e pumps in vernice.

Getty Images

Kim Kardashian non è l’unica vip arrivata in Laguna. A Venezia è sbarcata anche Valeria Golino, vera star e diva straordinaria, che ha indossato per l’occasione una giacca in Principe di Galles con cintura di pelle, camicia in popeline e pantalone in denim. Al Lido anche Stefano Accorsi, affascinante in polo blu e sorridente.

Kim Kardashian con la figlia North West in Italia

Prima di approdare a Venezia 2025, Kim Kardashian ha raggiunto Roma insieme alla figlia North West. La 12enne, nata dal legame con l’ex marito Kanye West, e l’influencer, si sono concesse un breve tour della Capitale. Per l’occasione le due hanno visitato il Colosseo e alcune chiese, prima di regalarsi una cena tutta italiana in un noto locale del centro storico.

Se Kim Kardashian sembra aver ormai scelto – dopo gli eccessi del passato – un basso profilo con look semplici e black, North West ha svelato in questa vacanza italiana un hairstyle particolare, con capelli lunghissimi blu elettrico, caratterizzate da sfumature verdissime alle radici. Kim Kardashian non è l’unica celebrity che ha raggiunto l’Italia in queste settimane (in occasione di Venezia 2025 e non).

Mel Gibson è stato avvistato a Roma, dove sarebbe arrivato per questioni lavorative, proprio come Zoe Kravitz che è stata immortalata mentre si aggirava nel centro storico con Harry Styles, che da tempo ha scelto l’Italia come sua seconda casa. Sembra invece ormai confermato il forfait di Gal Gadot e Gerard Butler, i due attori dopo le proteste riguardanti la guerra nella striscia di Gaza, non saranno presenti al Festival di Venezia 2025.