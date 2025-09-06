Emanuela Fanelli, eleganza e originalità
Emanuela Fanelli ha inaugurato il red carpet del Festival di Venezia 2025 con un completo che unisce eleganza e originalità. Top a fascia nera minimale, caratterizzato da un drappeggio che offre un tocco di sofisticatezza, insieme a un fiocco laterale a sottolineare la vita. Un capo lungo e luminoso, dal netto contrasto tra la parte superiore e la gonna. Importante impatto visivo, esaltato dal ricamo con paillettes e applicazioni scintillanti. Punto vita enfatizzato poi da un motivo geometrico dai riflessi metallici e inserti colorati, spezzando l’uniformità dell’argento. E gli accessori? Collana a girocollo a doppio filo e orecchini discreti. Il vero protagonista resta dunque l’abito.