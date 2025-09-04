Emanuela Fanelli, il segreto del bob corto che incanta Venezia

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Al Festival del Cinema di Venezia tutto brilla: i film che fanno sognare, gli abiti couture che illuminano il red carpet, i gioielli che catturano i flash. Ma a rubare la scena, spesso, sono i beauty look: quell’ultimo dettaglio capace di trasformare un’apparizione in un vero momento di stile.

Ed è proprio quello che è successo durante l’ottava serata al Lido, quando Emanuela Fanelli, conduttrice di questa edizione, ha conquistato i riflettori con un hair look sorprendente: un bob corto e frizzante, dall’allure chic e sbarazzina al tempo stesso. Un twist di personalità particolarissimo. Il segreto? Nessun bisogno di forbici.

Emanuela Fanelli con un bob corto sul red carpet di Venezia

Emanuela Fanelli a Venezia non sbaglia un colpo. In ogni apparizione ha saputo interpretare il tappeto rosso con eleganza e personalità, alternando abiti da sogno ad acconciature curate nei minimi dettagli, capaci di raccontare ogni volta una storia diversa.

L’ottava serata non ha fatto eccezione. L’attrice e conduttrice ha sorpreso tutti con un hair look inedito: un bob corto, mosso, chic e un po’ rétro, portato con riga laterale e una ciocca morbida a incorniciare la fronte. Un effetto talmente naturale che, per un istante, sembrava davvero che la conduttrice avesse osato un colpo di forbici. A un occhio meno attento, infatti, sarebbe potuto sembrare un taglio drastico, quasi un gesto di rottura dopo serate di tappeti rossi e chiome fluenti.

La verità, invece, è che la magia sta altrove: nessuna forbice, solo la maestria di Mimmo Mucci che, con tecnica e prodotti mirati, ha trasformato i capelli di Fanelli in un finto bob dall’allure sofisticata. Un gioco di illusioni che racconta bene la sua cifra stilistica: elegante senza mai essere scontata, con quel tocco di ironia che la rende ancora più autentica.

E a confermare il segreto è stato lo stesso hairstylist che, in un video social, ha svelato di non aver tagliato nulla (e nemmeno usato un maxi bigodino). Il risultato? Un effetto wow che continua ad avvolgersi di un fascino misterioso.

Emanuela Fanelli, l’abito che completa il colpo di scena

Se l’hair look ha conquistato i riflettori regalandole una presenza sul red carpet elegante e sorprendente, Emanuela Fanelli non si è certo fermata lì.

Per calcare il tappeto rosso, infatti, la conduttrice della kermesse ha scelto un total black deciso. Un abito lungo che è una vera dichiarazione di stile. Le maniche balloon oversize sembrano scolpite nell’aria, regalando movimento e un’imponente presenza scenica, mentre la scollatura profonda spezza la rigidità del nero con un tocco di sensualità sofisticata.

Un ensemble che fonde teatralità e femminilità, confermando ancora una volta il talento di Fanelli nel trasformare ogni apparizione in un momento di moda memorabile, dove ogni dettaglio racconta personalità e sicurezza.

Ma la conduttrice non si è limitata solo a posare: con la sua inconfondibile ironia, ha sorpreso tutti improvvisandosi fotografa e inserendosi tra i fotografi della serata maneggiando con disinvoltura una macchina fotografica. Un gesto giocoso che rivela quanto la sua eleganza sappia convivere con spontaneità e carisma, trasformando ogni flash in un piccolo, memorabile colpo di scena.