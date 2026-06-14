Tommaso Paradiso si è sposato: l’abito chic e moderno di Carolina Sansoni

​Il cantautore romano e la compagna si sono sposati con una cerimonia intima a Capalbio. Tra gli invitati anche Emma Marrone e Jovanotti

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni

Dopo ben nove anni di fidanzamento e una figlia, Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni hanno pronunciato il fatidico sì. Proprio come si vociferava da tempo, la coppia ha scelto il 13 giugno per festeggiare il loro amore: il matrimonio si è svolto a Capalbio, alla pieve di San Nicola, un piccolo gioiello dell’architettura religiosa.

Il cantautore romano e l’imprenditrice si sono giurati amore eterno lontano dai riflettori, nel corso di una cerimonia intima, alla presenza di alcuni volti noti del mondo della musica e dello spettacolo nostrano.

Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati

Nella splendida cornice di Capalbio Tommaso Paradiso e Carolina Sansoni si sono sposati nella pieve di San Nicola, a Capalbio. Gli sposi, entrambi romani, hanno un legame speciale con la Toscana e proprio all’Argentario possiedono una casa. Il cantautore romano e l’imprenditrice digitale hanno pronunciato il fatidico sì di fronte a una folla di parenti e amici – alcuni molto noti – mentre tenevano in braccio la piccola Anna, la figlia nata un anno fa.

Impossibile che il matrimonio di uno dei cantautori più noti della scena pop passasse inosservato, sebbene la coppia abbia preferito una cerimonia intima, come ha vissuto l’amore in questi nove anni insieme, sempre lontano dai riflettori. Tra gli invitati tanti volti famosi che hanno celebrato l’amore di Tommaso e Carolina. C’era Emma Marrone, in uno splendido abito rosa a pois, Jovanotti, che prima del matrimonio si è mostrato disponibile con i numerosi fan accorsi per un selfie e un autografo. E ancora Coez, Franco 126, Alessandro Borghi, Nicola Savino, Dario ‘Dardust’ Faini, solo per citarne alcuni.

I due sposi hanno scelto abiti sobri e raffinati. Lui un completo scuro di Armani, con camicia bianca e cravatta grigio perla, che ha poi cambiato per la festa in spiaggia con un altro abito dello stessa maison. La sposa era splendida nel suo abito bianco elegantissimo e moderno. Carolina Sansoni ha infatti scelto un vestito in raso di seta con corpetto e maniche scivolate, che le lasciava le spalle scoperte, mentre una gonna morbida – senza pizzi e altri decori – accompagnava i suoi movimenti.

La festa dopo il sì

Dopo il sì, sposi e invitati si sono trasferiti sulla spiaggia del Chiarone – accanto al celebre stabilimento L’Ultima Spiaggia – dove, sotto una grande tenda allestita per accogliere gli ospiti, è stato organizzato il ricevimento. La festa si è svolta al confine con la Riserva naturale del Lago di Burano e non sono mancate le proteste degli ambientalisti, che hanno contestato la presenza anche di casse e luci per il party.

Le nozze erano state annunciate lo scorso febbraio, durante la partecipazione del cantautore al Festival di Sanremo. Per ufficializzare l’imminente matrimonio, i futuri sposi avevano registrato un video insieme a Sal Da Vinci sulle note della canzone Per sempre sì. Alla fine del filmato, Carolina aveva mostrato l’anello di fidanzamento.

Già da tempo, però, Paradiso si riferiva a lei chiamandola affettuosamente “mia moglie”. Del resto, anche la nascita della figlia Anna ha cementato ancora di più il loro amore, portandoli a giurarsi amore eterno.