Chi è Gabriele Guidi, il figlio di Catherine Spaak e Johnny Dorelli fidanzato con Antonia Liskova

editato in: da

Gabriele Guidi è il figlio di Catherine Spaak e Johnny Dorelli e il futuro marito dell’attrice Antonia Liskova. Affascinante come la sua mamma ed elegante come il papà, Gabriele ha costruito negli anni una solida carriera nel mondo dello spettacolo. Produttore e regista teatrale, è pronto a esordire sul grande schermo con il film Le terme di Terezin.

Classe 1971, Gabriele è frutto dell’amore fra Catherine Spaak e Johnny Dorelli (vero nome Giorgio Domenico Guidi) che sono stati legati dal 1972 al 1979. Dal 1956 al 1968, Dorelli è stato legato all’attrice Lauretta Masiero da cui ha avuto il primogenito Gianluca, dopo la fine dell’amore con la Spaak, ha vissuto una lunga love story con Gloria Guida che gli ha regalato la terzogenita Guendalina. Catherine invece negli anni Settanta ha avuto una relazione con Fabrizio Capucci, conosciuto sul set de La voglia matta, da cui ha avuto la figlia Sabrina. Terminata la storia con Johnny Dorelli, è stata sposata con l’architetto Daniel Rey dal 1993 al 2001. In seguito ha trovato l’amore accanto a Vladimiro Tuselli.

Gabriele Guidi ha un ottimo rapporto con entrambi i genitori e ha vissuto sempre lontano dai riflettori. Da diversi anni è legato ad Antonia Liskova, attrice slovacca naturalizzata italiana arrivata al successo con Incantesimo e famosa per aver preso parte a diverse fiction di successo come L’allieva, Nero a metà, Non uccidere e Tutti pazzi per amore. Intervistata dal settimanale Oggi, la Liskova ha annunciato le nozze con Gabriele. “È vero, c’è stata una proposta. E ho detto sì – ha svelato -. Ma aspettiamo momenti più sereni per non rischiare nulla. Solo allora festeggeremo il matrimonio. Tanto non ho intenzione di lasciare Gabri per i prossimi cent’anni, quindi abbiamo tempo. Gabriele è riuscito a fare il miracolo. Ha resuscitato in me la bambina, regalandomi la libertà e il lusso della spensieratezza. Non mi accadeva da anni. Gabri è una colonna solida della mia vita, senza non saprei andare avanti”.

Antonia Liskova ha alle spalle un matrimonio con il chirurgo plastico Luca Ferrarese da cui ha avuto la figlia Liliana, mentre Gabriele ha una figlia, Valentina, frutto di una precedente relazione. L’attrice nell’intervista ha parlato anche dei suoceri. “Sono persone estremamente semplici, lontani anni luce dal divismo inutile, superficiale e superfluo – ha chiarito -. Con Gabriele hanno fatto un ottimo lavoro: se lui è persona onesta e coerente, il merito è soprattutto loro […] Nessun confronto, perderei in partenza. Apparteniamo a generazioni differenti, tutto allora era diverso”.