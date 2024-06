Catherine Harding, chi è la fidanzata di Jorginho

Catherine Harding, la fidanzata e futura moglie di Jorginho

Catherine Harding, nata negli primi anni ’90 in Inghilterra ma naturalizzata irlandese, è conosciuta principalmente per il suo talento musicale. Ha partecipato a diversi programmi di talent show come The Voice Uk, You’re a Star e X Factor Ireland, facendo conoscere la sua voce sotto il nome d’arte Cat Cavelli.

Catherine è fidanzata con il calciatore dell’Arsenal Jorginho. La coppia, che ha un figlio di tre anni di nome Jax, ha annunciato il loro fidanzamento alla fine del 2023 e stanno pianificando di sposarsi la prossima estate.

Il percorso musicale e artistico di Catherine Harding

Catherine Harding è una cantante britannica. Ha ottenuto una certa notorietà partecipando a vari talent show, tra cui The Voice Uk, dove la sua voce ha catturato l’attenzione del pubblico. Cresciuta in un ambiente musicale, è stata influenzata dalle numerose varietà di musica ascoltata in famiglia, il che ha alimentato la sua passione per questo campo sin da giovane.

Oltre alla musica, Harding ha anche una carriera nel mondo dei reality show e una forte presenza sui social media. Pubblica frequentemente contenuti su Instagram, dove condivide momenti della sua vita privata e professionale. Attualmente, il suo account ha un seguito modesto di poco più di 50mila followers, ben lontana dai 59 milioni di Georgina Rodriguez.

Oltre alla musica e alla televisione, Catherine è coinvolta in varie attività legate al fitness e alla moda.

Vita privata e relazioni

Prima di conoscere Jorginho, Catherine Harding è stata legata all’attore Jude Law. La relazione, iniziata nel 2014, ha portato alla nascita di una bambina nel 2015.

Dopo la separazione dall’attore britannico, Catherine ha iniziato una nuova storia d’amore con il calciatore italo-brasiliano Jorginho.

Jorginho e Catherine sono insieme dal 2020 e hanno un figlio di tre anni, Jax. Recentemente, Jorginho ha chiesto a Catherine di sposarlo e il matrimonio è previsto per la prossima estate. Sul fronte professionale, il suo contratto con l’Arsenal scade a giugno, ma un rinnovo sembra probabile. Anche se non è sempre titolare, l’allenatore Arteta nutre grande stima nei suoi confronti e desidera mantenerlo nella squadra.

Controversie sui social media

I due sono apparsi nella serie Amazon “Married to the Game”, che esplora le vite personali dei calciatori. La puntata dedicata a loro ha suscitato reazioni contrastanti online, con molti commenti negativi da parte degli haters.

In risposta alle critiche, Catherine Harding ha pubblicato un lungo messaggio su Instagram, difendendo Jorginho e lodandolo sia per il suo aspetto esteriore che per le sue qualità interiori. Nel post, ha scritto: “Ho visto così tanti commenti su questo video e stavo cercando di ignorarli, ma ho qualcosa da dire a tutti gli haters e i disperati che commentano cose negative qui sul mio video! Avete visto il mio fidanzato? È così bello dentro e fuori”.

Catherine ha anche pubblicato un video in cui, in tono scherzoso, minaccia di lasciare Jorginho a causa della sua ricchezza. Nel video, mentre sono in auto, lei dice: “Tesoro, ci ho pensato, e non credo proprio che potremo stare insieme”. Jorginho, fingendosi scioccato, le chiede il motivo, e lei risponde: “Hai semplicemente troppi soldi. Troppo ricco”. La coppia scoppia poi a ridere, mostrando la loro complicità e il loro senso dell’umorismo.