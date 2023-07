Catherine Zeta Jones in costume intero e scollatura audace è la più sensuale di sempre

Fonte: IPA Da Chiara Ferragni a Cecilia Rodriguez: i bikini dell’estate sono striminziti e coloratissimi

Il sex appeal non teme lo scorrere del tempo, e Catherine Zeta Jones ne è la prova lampante. L’indimenticabile interprete di ‘Chicago’ fa sognare i fan mostrandosi in tenuta da mare su Instagram, e le bastano pochi semplici accessori a fare la differenza: un look da vera da vera diva, sensuale al punto giusto, che fa della 53enne attrice britannica una delle icone di stile della stagione estiva.

Il costume intero di Catherine Zeta Jones

Il bikini non passerà mai di moda, ma che dire dell’innegabile allure sofisticata e vintage che solo un costume intero può sprigionare? Lo sa bene Catherine Zeta Jones, che su Instagram ha rinunciato al classico due pezzi in favore di un pezzo unico di color scuro che ha messo in evidenza il suo invidiabile décolleté: merito di una profonda scollatura a ‘V’ e di un suggestivo cut-out sotto il seno, sfoggiato con grande eleganza dall’attrice premio Oscar.

Ben conscia dei danni che l’esposizione al sole può provocare alla pelle nelle ore più calde del giorno, la star ha scelto di coprire capo e viso con cappello di paglia a tesa larga e grandi occhiali da sole neri: insomma, più diva di così si muore. ‘Ciao’, ha semplicemente scritto a corredo dell’immagine salutando i numerosi follower. Che hanno ricambiato immediatamente con complimenti e belle parole.

‘Catherine dovresti usare di più Instagram’ la implora una fan, mentre un’altra la definisce ‘una delle donne più belle del mondo’. Fanno capolino tra i commenti anche moltissime GIF ed emoticon che sottolineano quanto sia stato apprezzato lo scatto: insomma, la Zeta Jones non usa spesso i social, ma quando lo fa raccoglie solo consensi.

L’estate di Catherine

Negli ultimi mesi Catherine Zeta Jones ha documentato con alcuni post la tranquilla estate in famiglia che si sta concedendo dopo il successo della serie tv Mercoledì. Con il marito Michael Douglas, con cui da oltre 20 anni forma una delle coppie più celebri di Hollywood, si è concessa una partita di golf tra i verdi campi dell’Irlanda, Paese a cui da sempre si dice molto legata.

Ma non si nega un po’ di sana tintarella in riva al mare in compagnia del figlio, con cui danza ironicamente sullo sfondo di un’esotica spiaggia. Nessuno scatto patinato né ostentazione di lusso gratuita: Catherine Zeta Jones mantiene un profilo semplice sui social, e forse è proprio per questo che i fan la amano così tanto.

Addio bikini: il costume intero è il nuovo trend

Catherine Zeta Jones è solo una delle ultime star che hanno preferito l’eleganza di un pezzo unico alla vivacità del bikini. D’altro canto lo avevamo annunciato: i costumi interi sono i più sexy dell’estate, ed aiutano a valorizzare la figura di chi li indossa. I modelli tra cui scegliere sono ovviamente moltissimi: le più intrepide possono puntare su quelli super sgambati, o giocare con cut-out sull’addome o laccetti sui fianchi.

E la scollatura? Oltre a quella profonda, come Catherine Zeta Jones insegna, esistono modelli a balconino, a fascia o sagomati sul seno. Senza dimenticare il classico monospalla, perfetto per chi ha voglia di sorprendere anche sotto l’ombrellone.