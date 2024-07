Il costume intero stampato di Diletta Leotta per le sue vacanze in famiglia

Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: IPA Diletta Leotta

È un’estate magica quella che sta vivendo Diletta Leotta. La conduttrice televisiva, infatti, ha inaugurato la bella stagione con l’evento più importante e indelebile della sua vita: il matrimonio. Sabato 22 giugno 2024 la presentatrice ha coronato il suo sogno d’amore, sposando con una cerimonia da favola, il calciatore Loris Karius, da cui ha avuto il 16 agosto 2023 la piccola Aria.

Dopo le nozze, Diletta Leotta è partita per una luna di miele a tre, con il marito e la piccola di casa, che, presto, compirà il primo anno d’età. La conduttrice televisiva ha raccontato il suo viaggio da sogno con degli scatti condivisi su Instagram. Anche se, nei scorsi giorni, è tornata a lavoro sui campi sportivi, Diletta Leotta continua a ritagliarsi dei momenti per godersi l’estate in compagnia della sua nuova famiglia.

Di recente, la conduttrice ha condiviso una nuova foto dal mare insieme a Loris Karius e Aria.

Diletta Leotta, il costume rosa con stampe

Diletta Leotta è conosciuta al pubblico televisivo per il suo lavoro come conduttrice di programmi sportivi e le interviste da bordo campo, durante le partite della serie A. Ma, nella prossima stagione tv, la presentatrice comincerà una nuova avventura televisiva. La vip siciliana, infatti, sarà la conduttrice della Talpa, come annunciato da Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, durante la presentazione dei palinsesti 2024/2025.

In attesa dei nuovi impegni lavorativi, Diletta Leotta si sta godendo l’amore della sua famiglia con delle vacanze all’insegna del relax al mare. Dopo la luna di miele a Ibiza e la vacanza con gli amici a Forte dei Marmi, la conduttrice televisiva ha condiviso delle nuove foto da una località balneare. Negli scatti, Diletta Leotta bacia il marito Loris Karius, che tiene il braccio la figlioletta Aria.

Per questo giorno speciale al mare, la conduttrice televisiva ha deciso di seguire un trend di stagione, indossando un costume intero rosa pallido stampato. Di recente, anche Alessia Marcuzzi aveva scelto questa colorazione tenue per la sua tenuta da spiaggia, in vacanza a Capri. Diletta Leotta ha indossato un modello intero con profondo scollo sulla schiena e animato da stampe bianche e rosse a forma floreale.

Diletta Leotta, moda mare 2024

Diletta Leotta ha condiviso diverse foto dal mare, durante l’estate 2024. Negli scatti felici, la conduttrice televisiva appare in piena forma e sempre perfetta.

A Ibiza, la presentatrice ha scelto d’indossare prima un bikini nei toni del verde con cut out sul seno, in seguito, invece, ha ceduto al fascino del costume intero, optando per un modello rosa in lurex brillante.

Ma Diletta Leotta, sempre attenta ai trend di stagione, ha sfoggiato, durante la sua luna di miele, un altro bikini con tagli sulla scollatura e laccetti che passano sulla vita, stavolta, di colore viola.

A Forte dei Marmi, invece, la conduttrice televisiva ha esaltato la sua bellezza con un bikini celeste chiaro con taglio a triangolo e laccetti sui fianchi. Lì la neo sposina è stata protagonista di uno scatto in perfetto stile balneare davanti alle famose cabine da spiaggia della località turistica italiana.