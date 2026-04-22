Diletta Leotta e Loris Karius, è scontro sul nome del secondo figlio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Diletta Leotta

Gravidanza agli sgoccioli per Diletta Leotta, in attesa di un maschietto dal marito Loris Karius. Una primavera intensa per la conduttrice siciliana, tra il parto imminente e i numerosi impegni di lavoro. Ma con il calciatore tedesco i battibecchi si sprecano sul nome del nascituro, che farà compagnia alla piccola Aria nata nel 2023.

Il nome del secondo figlio divide Diletta Leotta e il marito Loris Karius

Diletta Leotta ha parlato dell’arrivo del suo secondogenito, previsto per la fine di maggio, svelando anche un curioso retroscena che riguarda il nome del bebè.

Tra preparativi, emozioni e una quotidianità da reinventare, la 34enne e Loris Karius si trovano davanti a una piccola ma significativa “battaglia domestica”: scegliere come chiamare il loro secondo figlio.

Dopo la nascita della piccola Aria, l’arrivo di un maschietto rappresenta un nuovo capitolo nella vita familiare della presentatrice, che guarda al futuro con il suo consueto spirito pragmatico.

“Sarà una primavera-estate intensa con l’arrivo del bimbo e i Mondiali”, ha dichiarato a La Gazzetta dello Sport Diletta, spiegando come anche i prossimi mesi saranno particolarmente impegnativi tra la nuova stagione di Serie A e la costruzione di un nuovo equilibrio familiare. “Un nuovo equilibrio da costruire. Come sempre, approccio zen e step by step”, ha precisato.

Una fase di cambiamento importante, che la conduttrice affronta cercando di mantenere serenità e lucidità, senza lasciarsi travolgere dall’ansia della doppia maternità e dagli impegni lavorativi.

Se l’attesa per il secondo figlio procede con entusiasmo, resta ancora aperta una questione fondamentale: il nome. Ed è proprio qui che, come confidato dalla stessa Leotta, si consuma un piccolo scontro con il marito.

“È ancora un testa a testa tra me e Loris”, ha confessato. “Io non mollo i miei preferiti e lui i suoi”. Una situazione che molte coppie conoscono bene, ma che nel loro caso sembra trasformarsi in una vera sfida tra gusti diversi e visioni opposte.

Diletta, questa volta, sembra avere le idee piuttosto chiare: “Sono orientata verso un nome più classico”. Una scelta che lascia intuire una preferenza per nomi tradizionali, eleganti e senza tempo, probabilmente lontani da soluzioni più moderne o internazionali che potrebbero invece piacere al portiere tedesco.

In una precedente intervista aveva avanzato il nome Filippo, come il nonno, mentre la famiglia di Karius puntava più su Lukas.

Al momento, però, nessuno dei due sembra intenzionato a cedere. “Vedremo chi la spunta, magari troveremo un compromesso”, ha aggiunto con ironia, lasciando intendere che la decisione finale è ancora tutta da scrivere.

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La distanza da Karius e il rapporto con Aria: “Loris è già il suo cocco”

Al di là delle tensioni sul nome del bebè, Diletta Leotta deve fare i conti anche con la distanza fisica da Loris Karius. La coppia vive in due Paesi diversi – lei a Milano, lui in Germania – a causa degli impegni sportivi del portiere.

“La mancanza la sento sempre”, ha affermato Diletta senza esitazioni. Anche se il calciatore riesce a essere presente in ogni modo possibile, mentre la Leotta può contare sul sostegno della madre e di un gruppo di amiche molto affiatato.

“Ho la fortuna di avere una mamma che appena può viene a coccolarmi e delle amiche fantastiche che mi fanno sentire meno la sua distanza”, ha spiegato.

Ma è soprattutto guardando al futuro che Diletta sorride: il vero cambiamento arriverà dopo la nascita del bambino. E qui entra in scena la piccola Aria, legatissima al papà.

“Loris è già il cocco di Aria. Avevo una possibilità con il maschietto ma… essendo il primo nipotino maschio, verrà monopolizzato in toto”, ha ammesso con un pizzico di ironia.

Per Karius, diventare padre per la seconda volta rappresenta un’emozione diversa rispetto alla prima esperienza. “È contentissimo. Ama da morire Aria e avere la possibilità di creare un legame anche con un figlio maschio lo entusiasma”, ha rivelato Diletta.

Una seconda paternità che è arrivata con maggiore consapevolezza e serenità: “La prima volta diventi genitore e sei travolto dall’ignoto. La seconda sai cosa ti aspetta”. Una nuova fase che la coppia si prepara a vivere con entusiasmo, tra amore, famiglia e – almeno per ora – un nome ancora tutto da decidere.