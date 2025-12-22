Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio con Loris Karius

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Diletta Leotta e Loris Karius avranno presto un altro figlio. La conduttrice ha infatti annunciato di essere nuovamente incinta e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe già rivelato agli amici più intimi il sesso del piccolo che porta in grembo.

Diletta Leotta, svelato il sesso del secondo figlio

Secondo quanto rivelato da Santo Pirrotta su Vanity Fair, Diletta Leotta e Loris Karius avrebbero già svelato il sesso del piccolo. Si tratta di un maschio, ma non è ancora chiaro quando la conduttrice deciderà di rivelarlo al pubblico. “Fiocco azzurro per Diletta Leotta – si legge -. Qualche giorno fa la conduttrice ha annunciato di essere in attesa del suo secondo figlio e, aggiungiamo noi, sarà un maschio. La piccola Aria sotto l’albero troverà il regalo più bello: un fratellino”.

Il Natale 2025 avrà un sapore davvero particolare per Diletta che si prepara a diventare mamma per la seconda volta dopo l’arrivo di Aria nell’agosto del 2023. “Questo Natale non potevamo desiderare regalo più bello. Aria sta diventando una sorella maggiore, e i nostri cuori sono pronti ad amare il doppio”, avevano scritto il calciatore e la presentatrice, annunciando la seconda gravidanza su Instagram in modo tenerissimo.

L’amore di Diletta Leotta e Loris Karius

La storia d’amore tra Diletta Leotta e Loris Karius è iniziata nell’estate del 2021, dopo mesi di amicizia e conoscenza reciproca. I due si sono incontrati per la prima volta grazie a contatti comuni nel mondo dello sport e dello spettacolo, ma è stato nei mesi successivi che il legame si è consolidato, trasformandosi rapidamente in una relazione sentimentale stabile. Fin dall’inizio, la coppia ha scelto di vivere il rapporto lontano dai riflettori.

Il 2022 è stato un anno importante per la loro storia. Diletta e Loris infatti hanno deciso di vivere insieme e poco dopo hanno annunciato la prima gravidanza. Il 2023 ha visto la nascita della loro prima figlia, un momento celebrato con gioia, ma con grande riservatezza.

Negli ultimi anni la coppia si è mostrata sempre più affiatata in eventi pubblici e sui social, dimostrando un equilibrio tra vita privata e professionale. Diletta, sempre molto impegnata nel mondo della televisione, e Loris, attivo nel calcio professionistico, hanno saputo conciliare gli impegni lavorativi con la gestione della famiglia, trovando nella quotidianità domestica e nei piccoli gesti di attenzione reciproca la chiave per mantenere vivo l’amore.

Oggi, con l’annuncio del secondo figlio, il legame tra i due si conferma più forte che mai. “Sto bene, ovviamente ci sono dei momenti in cui dobbiamo prendere le misure, non sono tutti giorni semplici, ma è bello anche crescere insieme e costruire la nostra famiglia”, aveva spiegato qualche tempo fa la conduttrice, parlando del rapporto con il marito.

“Aria è il dono più bello che la vita potesse farmi – aveva aggiunto – Sono contenta del legame che hanno Aria e Loris. Nel periodo in cui sono stata fuori per registrare La Talpa, c’è sempre stato Loris con Aria, l’ha portata anche in Germania con lui”.

