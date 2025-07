Diletta Leotta incinta del secondo figlio? “Ha fatto l’ecografia”

IPA Diletta Leotta

Diletta Leotta allarga la famiglia? Dopo le voci – smentite – di crisi con il marito Loris Karius, la conduttrice siciliana sarebbe pronta per il secondo bebé dopo Aria, che il prossimo agosto compirà due anni. La quasi 34enne sarebbe stata avvistata a Milano mentre era intenta a fare un’ecografia.

Seconda gravidanza per Diletta Leotta?

L’indiscrezione è stata diffusa dall’influencer Deianira Marzano ed è da prendere con tutte le cautele del caso. Non ci sono foto a riguardo ma solo la segnalazione di un’utente: “Diletta Leotta in dolce attesa! Ieri era a fare l’ecografia al San Raffaele di Milano”.

Qui, nel 2023, la bionda presentatrice ha partorito con taglio cesareo la figlia Aria, nata dall’amore travolgente e passionale con Loris Karius. La bambina è nata il 16 agosto, come la sua celebre mamma.

Non è chiaro se questa ecografia sia stata fatta davvero per una seconda gravidanza o per altro: al momento la diretta interessata non ha commentato i rumors. Non è escluso che voglia preservare questi eventuali primi mesi di questa presunta seconda gravidanza.

La stessa Diletta non ha mai nascosto il desiderio di avere un altro bebè e allargare così la sua famiglia con Karius: “Dopo aver avuto Aria, ho voglia di avere altri figli. Sicuramente Aria, un giorno, avrà un fratellino o una sorellina”, aveva detto qualche tempo fa.

“È come se Aria avesse riempito tutto di una luce nuova. È bellissimo per noi crescere insieme a lei”, aveva aggiunto il volto di Dazn, che ha diversi fratelli e sorelle. Una famiglia molto grande che le è sempre stata di supporto, fin dall’infanzia. E la voglia di poter dare tutto questo anche ad Aria è forte.

Dello stesso pensiero il portiere tedesco che, nonostante non abbia nascosto le difficoltà dell’essere genitori, sull’argomento secondo figlio aveva ammesso senza problemi: “Un secondo figlio? A piccoli passi, perché no? Ora Aria è la principessa di casa: è difficile dirle di no”.

Intanto Diletta Leotta porta avanti la sua carriera, che procede a ritmo spedito e con grandi soddisfazioni. Tra i prossimi progetti della Leotta dovrebbe esserci anche una partecipazione alla prossima stagione di Don Matteo. Tornerà a recitare, dopo le esperienze del passato, ma questa volta accanto a Raou Bova.

Primo anniversario di matrimonio

A giugno Diletta Leotta e Loris Karius hanno festeggiato il loro primo anniversario di matrimonio. La coppia è molto unita, nonostante i banali screzi che interessano tutte le coppie, Vip e non. Di recente la conduttrice e il marito hanno condiviso una serie di dolcissime foto insieme alla piccola Aria, che assomiglia ad entrambi i genitori.

Qualche tempo fa si è vociferato di una crisi coniugale ma i diretti interessati hanno prontamente smentito con baci e vacanze romantiche. Dunque, solo malelingue e nulla più.

Il sentimento tra Diletta e Karius ha avuto la meglio su tutto e tutti e pure sulla distanza visto che negli ultimi mesi Loris ha giocato in Germania mentre la moglie e la figlia sono rimaste a Milano. E in futuro non si esclude l’arrivo di un secondo figlio…