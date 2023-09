Myrta Merlino, le parole più dolci per Marco Tardelli su Instagram: la dedica

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

In una commovente dimostrazione di amore, Myrta Merlino ha condiviso un messaggio speciale su Instagram per festeggiare il compleanno del suo compagno, Marco Tardelli. Questo gesto romantico ha scaldato i cuori dei fan e ha rivelato una dolce connessione tra la celebre conduttrice e l’ex calciatore, ora protagonista di “L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione” su Rai3. Scopriamo i dettagli di questa dichiarazione d’amore che ha emozionato il web.

Il post romantico di Myrta Merlino

Nel mondo delle celebrità, dove la privacy spesso è difficile da mantenere, Myrta Merlino e Marco Tardelli rappresentano una coppia che ha catturato l’attenzione di tutti con la loro storia d’amore. E in occasione del compleanno di Marco Tardelli, Myrta ha scritto una dedica toccante su Instagram che ha suscitato emozioni intense.

Nel post, Myrta cita le parole di Pablo Neruda per esprimere i suoi sentimenti nei confronti del marito: “Se saprai starmi vicino, e potremo essere diversi, se il sole illuminerà entrambi senza che le nostre ombre si sovrappongano, se riusciremo ad essere ‘noi’ in mezzo al mondo e insieme al mondo, piangere, ridere, vivere. Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimo se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia. Allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto.”

Queste parole di Neruda sono un inno all’amore duraturo, e Myrta Merlino ha concluso la sua dedica con un sentito “Auguri amore e grazie di ogni giorno insieme perché dentro il tuo abbraccio ogni attesa è finita, ogni paura è vinta, ogni dolore curato, il mondo intorno non mi tocca, dentro il tuo abbraccio voglio restarci per sempre…”

Queste parole sincere e appassionate dimostrano quanto sia profondo il legame tra Myrta Merlino e Marco Tardelli, suscitando un’ondata di affetto da parte dei loro fan.

Marco e Myrta tra tv e vita privata

Oltre alla loro relazione, Myrta Merlino e Marco Tardelli condividono anche una carriera nel mondo dello spettacolo. Attualmente, Marco Tardelli è impegnato nella conduzione di “L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione” su Rai3, mentre sua moglie Myrta Merlino è una volto noto della televisione approdato da poco a Mediaset. Questo duo di talento ha una storia d’amore che ha attraversato gli schermi televisivi e ha toccato il cuore di molti spettatori.

La coppia si è unita nel 2016 e da allora ha condiviso momenti di felicità e successo. La nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque ha dichiarato pubblicamente quanto sia importante Marco nella sua vita: “Impazzisco se non stiamo insieme”. Ha anche elogiato la maturità della loro relazione, definendola “un legame molto profondo.” Marco Tardelli, d’altra parte, ha parlato del suo ruolo nel far crescere Myrta e ha sottolineato l’importanza di questo amore maturo. Questo legame tra due persone di talento e passione è un esempio di come l’amore possa crescere e prosperare nel tempo.

Chi è Marco Tardelli

Marco Tardelli è una figura leggendaria nel mondo dello sport italiano e mondiale. Nato nel 1954, Tardelli ha lasciato un’impronta indelebile nel calcio italiano grazie ai suoi successi come calciatore e allenatore. Con la Juventus, ha vinto il titolo di campione d’Italia ben cinque volte ed è stato una parte essenziale della Nazionale Italiana che ha trionfato nella Coppa del Mondo del 1982.

Dopo il ritiro dal calcio giocato, Tardelli ha intrapreso la carriera di allenatore, guidando squadre come l’Inter, il Bari, e l’Arezzo, tra le altre. Ha anche svolto ruoli importanti in ambito sportivo, tra cui il suo periodo nel consiglio di amministrazione della Juventus nel 2006. Negli ultimi anni, si è dedicato all’opinionismo sportivo e ha condotto il programma televisivo “L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione” su Rai3, in cui ha intervistato i grandi campioni dello sport.

Il suo incontro con Myrta Merlino sette anni fa ha segnato l’inizio di una storia d’amore profonda e duratura. L’ex campione dice qualche tempo fa: “È stata a lungo un’amica. Poi, un giorno, tutto è cambiato. È l’amore della mia vita: un legame molto profondo. Mai avuto un rapporto così maturo e consapevole. Myrta è una donna solida: mi ha aiutato a crescere. Detto alla mia età può far ridere, anche perché io sono più grande di lei, ma è così. Spero di aver fatto lo stesso con Myrta”.

Le vacanze di questa estate

Nonostante siano passati sei anni dalla loro unione, l’attrazione tra Myrta Merlino, 54 anni, e Marco Tardelli, 68 anni, è rimasta intensa e invariata. Durante le vacanze estive, la coppia ha trascorso del tempo insieme a Pantelleria, in provincia di Trapani, regalandoci momenti di amore e affetto da sogno.

Le immagini delle coccole e degli abbracci sulla barca, degli scogli e delle esplorazioni subacquee con maschera e boccaglio hanno mostrato una coppia che vive la loro passione come se fosse il primo giorno. Myrta Merlino ha dichiarato in passato che “un sentimento così forte non l’ho vissuto, neanche da ragazza” e ha aggiunto che “stiamo male se non ci vediamo.”

Le foto di questa vacanza romantica confermano quanto sia speciale il loro amore e quanto siano fortunati ad avere trovato l’un l’altro. La storia d’amore tra Myrta Merlino e Marco Tardelli è un esempio di come l’amore possa crescere e maturare nel tempo, portando gioia e felicità in ogni momento della vita.