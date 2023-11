Myrta Merlino è, ormai, un volto di Mediaset. La conduttrice televisiva, infatti, è al timone di uno dei programmi di punta del pomeriggio di Canale 5, Pomeriggio 5, al posto di Barbara D’Urso. Fortemente voluta dall’amministratore delegato dell’azienda televisiva Pier Silvio Berlusconi, l’esordio della giornalista non è stato, però, privo di problematiche. All’inizio si è parlato, infatti, di screzi dietro le quinte con il personale che lavora alla trasmissione televisiva. In seguito, sono stati gli ascolti a preoccupare la dirigenza della rete televisiva.

Nella sua vita privata, Myrta Merlino è la compagna di Marco Tardelli, leggenda del calcio italiano. Per i due, che fanno coppia fissa dal 2017, i fiori d’arancio sembravano vicini ma, adesso, lo sportivo ha frenato l’entusiasmo. Infatti, Marco Tardelli ha svelato che non sente il bisogno di sposarsi a breve.

Myrta Merlino e Marco Tardelli si sposano? L’ex calciatore frena

Myrta Merlino e Marco Tardelli stanno vivendo una grande storia d’amore. I due volti noti dello spettacolo e dello sport italiano vivono insieme da molti e anni, di recente, la giornalista ha voluto tributare all’ex calciatore una romantica dedica d’amore, postata sul suo account Instagram ufficiale.

Una storia che sembrava direzionarsi naturalmente verso il matrimonio, atteso a breve. Durante una recente intervista, concessa al settimanale Di più, invece, lo sportivo ha smentito i rumors, dichiarando che il matrimonio non è imminente, come riportato da Il Messaggero. Marco Tardelli ha svelato di non sentire il bisogno di sposarsi in questo momento, anche se la compagna vorrebbe che arrivasse questo giorno speciale: “Non ritengo necessario il matrimonio. Mi sono sposato solo da giovane con la madre di mia figlia Sara. Non sono propenso, ecco… Lei sì. Ne parliamo. Io rispondo che c’è tempo”.

Marco Tardelli ha parlato anche del rapporto con la giornalista, che va a gonfie vele, malgrado le loro differenze caratteriali e di vita: “Tra noi funziona alla grande e l’assicuro che non è facile… Per lei il lavoro è importante. Lo mette giustamente davanti a tutto. Per cui è difficile starle dietro. Io, al contrario, sono oggi un uomo più rilassato… Io preferisco avere accanto donne di personalità. Vuoi mettere? Ci puoi litigare. Puoi imparare. Puoi aggiungere l’ammirazione all’amore… Donne come Myrta mi aiutano, come io aiuto loro. Con lei ci confrontiamo su tutto. Mi aiuta a crescere… Continua a stupirmi la grande professionalità che ha sempre. Non molla mai di un’unghia. Implacabile. E anche la sua generosità. Quando si tratta di aiutare amici e conoscenti non si tira mai indietro”.

Marco Tardelli racconta la sua nuova vita a Roma

Marco Tardelli vive a Roma con la compagna. Nella stessa città, lo sportivo riesce a vestire i panni di nonno, a volte, sopra le righe: “Devo fare il nonno. Mi diverte, ma non sono ancora dentro nel ruolo. Li vado a trovare, ci parlo, sono carini, a volte un po’ cafoni, ma non sono molto identificato come nonno”.

Sullo scorrere del tempo, lo sportivo ha aggiunto: “Non sono ossessionato dal tempo che passa. Mi vedo al fianco di Myrta, ma con i miei spazi, per stare da solo e fare le cose che mi piacciono. Lavorare i campi, gli ulivi”.