Flop di Myrta Merlino a “Pomeriggio 5”: Berlusconi cambia ancora

Fonte: IPA La conduttrice e giornalista Myrta Merlino

È innegabile che i fan di vecchia data di Barbara D’Urso fatichino a trattenere un sorrisetto, dopo il trattamento riservato da Mediaset alla famosa conduttrice. Il motivo? I risultati altalenanti ottenuti da Myrta Merlino alla guida di Pomeriggio 5, che ha radicalmente cambiato volto in questa nuova edizione.

La conduttrice è al centro di voci in merito a una possibile sostituzione, ormai da settimane. Nulla è accaduto in tal senso e pare che fino a settembre il suo ruolo sia blindato. Ciò non vuol dire, però, che le indiscrezioni abbiano avuto fine, tutt’altro. Lo sguardo è rivolto a settembre quando, stando a ciò che spiega Dagospia, potrebbe cedere la poltrona a un’altra collega. I nomi in vetta alla classifica sono due e di seguito riportiamo tutti i dettagli di questa vicenda.

Myrta Merlino, addio Pomeriggio Cinque

Sarebbe alquanto pesante il clima nel backstage di Pomeriggio 5. Si è passati da un programma di successo con Barbara D’Urso, per quanto ormai distante dai picchi passati, a un appuntamento che non è in grado di generare notizie e far parlare di sé.

Ciò perché l’approccio è molto più giornalistico, in senso stretto. È come se fosse di colpo venuto meno quell’arcobaleno che Barbara D’Urso sapeva portare con sé, attraverso il suo modo di presentare, gli argomenti trattati e gli ospiti in studio.

Myrta Merlino ha tutt’altra idea in mente e lo stesso dicasi per Mediaset, almeno sulla carta. Ciò perché alla fine dei conti sono i numeri a regnare sovrani, come sempre. A parlare di clima teso è stato Giuseppe Candela su Dagospia. Spiega infatti come i tanti pettegolezzi in merito a un potenziale cambio di conduzione si facciano sentire. Sarebbero però infondati, dal momento che c’è chi sottolinea un cambio di rotta improvviso: “Se è vero che i dati di ascolto sono abbastanza mediocri, fino a giugno Myrta sarà la presentatrice. C’è dell’insoddisfazione da parte della Merlino, più autonoma a La7. Ora si senta commissariata”.

Chi sarà la sostituta

Se è vero che la nuova padrona di casa di Pomeriggio 5 non sembra a rischio, almeno fino a giugno, differenti sono i discorsi in vista di settembre 2024. Chi la sostituirà nella prossima stagione televisiva?

Per quanto la bocciatura non sia ufficiale, ovviamente, sempre su Dagospia fanno discutere le parole di Alberto Dandolo, che pone in cima alla classifica delle pretendenti Simona Branchetti, che ha già condotto il programma, e Federica Panicucci.

Online i dubbi sono davvero pochi. Il pubblico sembra propendere infatti per la conduttrice di Mattino Cinque, amatissima. Un modo per riuscire a fare un passo indietro, magari, trovando il giusto punto d’incontro tra cronaca, politica e leggerezza.

Viene però da chiedersi cosa accadrà a Myrta Merlino. Lasciare La7 è stato un passo importante per lei, anche se in parte obbligato, considerando le polemiche sul suo comportamento. Il contratto con Mediaset resta ma potrebbe trasferirsi su Rete 4. Per lei si aprirebbero le porte della prima serata, grazie a un programma prettamente politico. Qualcosa che le consentirebbe di rapportarsi a un pubblico differente da quello della D’Urso, sintonizzatosi alla ricerca di aggiornamenti d’altro tipo.