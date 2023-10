Fonte: IPA La conduttrice Barbara D'Urso

Barbara D’Urso è tornata e non intende più andare via. Il suo tempo a Mediaset è ormai concluso e non sembrano minimamente esserci le chance per una riappacificazione. Dopo la sua fase all’estero, tanto breve quanto ben documentata sui social, la conduttrice sente il bisogno di rimettersi in gioco. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che la Rai le stia per aprire le porte. Non per un programma tutto suo e dalla lunga durata, considerando anche il palinsesto già stracolmo, ma per condurre il Festival di Sanremo.

Barbara D’Urso a Sanremo 2024

Provate solo a immaginare il tipo di copertura social per il Festival di Sanremo 2024 in caso di confermata presenza di Barbara D’Urso sul palco. Potremmo assistere a numeri superiori a quelli di Chiara Ferragni. È importante precisare l’anno, perché in nessun caso si sta parlando dell’ipotesi dell’ex padrona di casa di Pomeriggio Cinque in veste di nuova direttrice artistica. A lanciare la notizia è Novella 2000.

Uno scoop succulento che i social stanno apprezzando non poco. Si registra infatti già un grande entusiasmo in merito a quest’ipotesi, generalmente apprezzata. C’è tanta voglia di ritrovarla, vedendola in un ambiente di questo genere e, a conti fatti, “vendicandosi” di Pier Silvio Berlusconi.

Ad oggi si tratta di un rumor lanciato da Roberto Alessi, che non trova conferme in dichiarazioni di diretti interessati. Tanto è bastato, però, a generare un gran clamore: “Pare che il suo agente Lucio Presta, che è lo stesso di Amadeus, si stia muovendo in tal senso. Sembra abbia già ottenuto ogni tipo di nulla osta, compreso quello del direttore artistico”.

Un sogno che si avvera

Nessun veto da parte di Amadeus, dunque, che anzi stima grandemente la collega. Questa è la versione del giornale, che di fatto evidenzia una via in discesa per Barbara D’Urso a Sanremo 2024. Un sogno che si avvera per la conduttrice, anche se avrebbe tanto desiderato un giorno essere la direttrice artistica e non una co-presentatrice.

Ritornano alla mente le sue parole, risalenti ormai a circa 10 anni fa: “Condurrò il Festival di Sanremo, me lo sento. – rivelò a Chi – Lo farò quando sarà il momento giusto. Ora sono troppo giovane, ma ci sarà l’occasione. Conosco la pancia del pubblico”.

Tre anni dopo si era ripetuta, augurandosi per il proprio futuro lavorativo di non smettere di condurre almeno fino a quando non sarebbe stata posta alla guida di Sanremo. Il Teatro Ariston pare ora spalancarle le porte, anche se in una veste differente da quanto sognato, ma non si sa mai per il futuro.

Ripetiamo come si tratti di un’indiscrezione. Qualora tutto fosse confermato, allo stato attuale ci si troverebbe in una fase di contrattazione. Ciò vuol dire che non è dato sapere quale possa essere l’ipotetico ruolo per Carmelita. Nel dettaglio, chi sa che non possa ripetere quanto fatto da Fiorello e Gianni Morandi, invece di apparire in una o due serate di quella infuocata settimana di febbraio.