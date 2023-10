La conduttrice, dopo i viaggi a Londra e a Parigi, è tornata in Italia per dedicarsi ai suoi nuovi impegni, lanciando una frecciata a Mediaset

Barbara D’Urso è ufficialmente tornata in Italia: dopo un periodo trascorso a Londra, per studiare l’inglese, e qualche giorno a Parigi, dove si è concessa un po’ di relax, la conduttrice è pronta a far fronte agli impegni che la attendono nel nostro paese, senza rinunciare a lanciare una frecciata (neanche troppo velata) a Mediaset.

Barbara D’Urso, la frecciata (non) velata a Mediaset

È un vulcano sempre pronto a esplodere Barbara D’Urso: la conduttrice si dimostra ancora una volta una lavoratrice instancabile. Dopo aver trascorso un periodo a Londra per studiare l’inglese – secondo i rumors avrebbe firmato un contratto con Netflix come protagonista di nuova serie internazionale – e qualche giorno di relax a Parigi, è tornata ufficialmente in Italia, pronta a dedicarsi ai suoi nuovi progetti.

Dopo l’addio decisamente turbolento a Pomeriggio Cinque, Barbara ha lasciato intendere in tutti i modi di non avere nessuna intenzione di fermarsi, tanto da tornare in teatro con lo spettacolo Taxi a due piazze. Che la recitazione sia una delle sue grandi passioni non è certo un mistero, e proprio nell’annunciare la sua tournée nei teatri di tutta Italia, l’attrice ne ha approfittato per lanciare l’ennesima frecciata a Mediaset, neanche troppo celata.

Lo ha fatto con un post su X, ex Twitter, in cui ha avvertito i fan di non aver potuto programmare il suo spettacolo prima a causa di un impedimento: “Il 3/11 debutto a Torino! Ne approfitto per scusarmi coi direttori dei teatri e col pubblico, che mi avrebbero voluto nelle loro città ma avevo un impegno televisivo che avrei dovuto e voluto rispettare e il calendario teatrale viene chiuso circa un anno prima. Ma arriverò… #colcuore”.

È evidente che l’impegno televisivo a cui fa riferimento Barbara è proprio Pomeriggio Cinque: la conduttrice del resto non ha mai nascosto tutta l’amarezza per non aver potuto salutare il suo pubblico dopo ben 15 edizioni del suo programma: “So che avete compreso che non è dipeso da me“, aveva fatto sapere su Instagram.

I prossimi impegni televisivi: l’indiscrezione

Tra i suoi recenti viaggi e l’inizio della sua nuova tournée teatrale, Barbara D’Urso si sta dedicando alla famiglia, concedendosi qualche giorno per fare la nonna. Ma ovviamente i progetti per la conduttrice non si limitano a questo: il contratto con Mediaset scadrà a dicembre, poi la conduttrice potrà accettare nuove proposte lavorative.

E se da un lato il suo grande amico Antonio Ricci è convinto che a gennaio “vuoterà il sacco”, dall’altro c’è chi è certo che Barbara abbia già degli assi nella manica per il prossimo anno. È quanto riportato dal settimanale Chi, che ha dedicato alla presentatrice la copertina di questa settimana.

“C’è chi prevede che andrà a lavorare per Discovery – si legge sul giornale di Alfonso Signorini -: la responsabile della programmazione Laura Carafoli ha lasciato intendere tra le righe più volte di nutrire tanta stima nei suoi confronti. Magari la aspettano a braccia aperte. Magari per bissare il successo di Fabio Fazio con Che tempo che fa (…) Intanto Barbara D’Urso sorride e guarda in su, come sempre, come al solito”.