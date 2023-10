Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Da Londra a Parigi: Barbara D’Urso non si ferma. Questo è un periodo pieno per la conduttrice che, dopo aver studiato inglese a Londra, è volata a Parigi. Su Instagram, non ha smesso di documentare per un attimo la sua vita, tenendosi in contatto con i suoi fan. Le foto che la ritraggono a Parigi sono a dir poco mozzafiato: per lei, l’età è davvero solo un numero.

Barbara D’Urso, le foto a Parigi su Instagram

L’avventura londinese è finita, e cosa c’è di meglio di prenotare un viaggio nella città dell’amore per eccellenza? Parigi ha accolto Barbara D’Urso, e lei non ha resistito al suo fascino, condividendo degli scatti su Instagram. Possiamo definire le sue foto in pieno stile parigino: seduta sul balconcino, intenta a sfogliare un libro, senza trucco, con solo una camicia lunga addosso, lasciando così le gambe nude.

“Quale sarà il verso giusto?”, ha scritto nella didascalia del post, riferendosi al libro che tiene in mano. Nemmeno a dirlo, i follower l’hanno sostenuta. “Mi manchi in TV, sei la numero uno”. O ancora: “Non ho guardato nemmeno una puntata di Pomeriggio Cinque da quando non ci sei tu”. E non mancano veri e propri complimenti: “Il verso giusto sempre e solo il tuo stile, icona di bellezza e straordinaria eleganza, mai nessuna come te“.

I dettagli inediti della vita a Londra

Ormai, la D’Urso è una vera e propria “turista” per l’Europa. Nonostante per il momento il ritorno in televisione sia lontano, a causa del contratto in scadenza a dicembre, la D’Urso si sta godendo questo periodo e sta soprattutto continuando a coltivare il suo rapporto con i fan. Mostrando una narrazione di sé che va ben oltre le polemiche, le critiche e quanto accaduto con Mediaset. Ed è assolutamente una strategia vincente.

Intanto, però, sono stati svelati molti dettagli della sua vita londinese dalla rivista Gente. La D’Urso ha condiviso foto e video sui social anche quando era comodamente a casa: nulla di nuovo, perché in realtà non capita solo alle influencer e ai vip di postare in seguito, ma anche a noi persone comuni. Singolare, però, è la replica che la conduttrice ha dato alla giornalista quando si è accorta di essere seguita.

“Come hai fatto a trovarmi? Questo è il mio segreto, nessuno sa dove abito. Hai dei fotografi. Dove sono? Non voglio foto, non vedi come sto messa? Non vedi che non pubblico mai foto di questa casa? È il mio rifugio, il mio spazio privato, nessuno sa dove abito”. Una reazione, alla fine, lecita, perché ricordiamo sempre che la privacy deve venire prima di tutto.

Infine, la D’Urso ha aggiunto: “L’ho già detto: io fino a gennaio non rilascerò dichiarazioni. Tu sei carina, grazie che siete venuti fino a qui, ma non ho niente da dire”. Questo conferma anche quanto detto da Antonio Ricci, ovvero che a gennaio “vuoterà il sacco”. E a noi non resta che attendere il suo ritorno ufficiale: siamo certe che sarà esplosivo, come promesso dalla D’Urso stessa.