Fonte: IPA Barbara D’Urso, 10 look che hanno fatto la storia (e molto discutere)

Il futuro di Barbara D’Urso in televisione è (ancora) incerto. Si è molto discusso, infatti, di un progetto molto ambizioso, ovvero un “thriller a sfondo sociale” su Netflix. Ma questa notizia potrebbe non essere vera. L’unica cosa certa, almeno per il momento, è il contratto in scadenza con Mediaset. La conduttrice, però, ha promesso ai suoi fan che presto tornerà.

Barbara D’Urso, la fake news sulla serie thriller

A smentire la notizia del progetto su Netflix è Giuseppe Candela con una notizia flash su Dagospia. “Una serie di… fake news”, ha scritto il giornalista. “Da ambienti vicini alla piattaforma si apprende che la notizia non risulta essere vera“. L’addio di Barbara D’Urso a Canale5 ha dato il via a molteplici indiscrezioni: la Rai, la piattaforma streaming Netflix. Ma non c’è nulla di certo per il momento.

La serie Netflix, dunque, non sarebbe affatto in cantiere: inizialmente, infatti, si è pensato che fosse proprio questo il motivo del trasferimento a Londra, ovvero avere l’opportunità di affinare la lingua inglese. Eppure, la conduttrice ha fatto una promessa, di tornare presto dai suoi affezionati. Ci sono, però, ancora molte incognite legate proprio a questo aspetto.

Il saluto di Barbara D’Urso a Londra

Con sorpresa di tutti, a poche ore dall’inizio di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino, Barbara d’Urso era partita per Londra. “Vivrò a Londra per un periodo di tempo. È l’inizio di una nuova avventura”. Ora, però, il tutto si è concluso. Per settimane, ha aggiornato i follower sulla sua quotidianità londinese, tra studio, pasti leggeri e momenti con gli amici. Una vita “acqua e sapone”, senza troppi orpelli.

Poi, però, è arrivato il momento di “salutare” anche Londra. “Si conclude per il momento questa esperienza molto interessante e molto produttiva a Londra. Ma quale sarà la prossima destinazione?”. In sottofondo, però, si è sentito un: “It’s a secret”, ovvero “è un segreto”. Neppure per un momento, però, la stella di Barbara D’Urso ha smesso di brillare. Anzi. Sembra proprio che l’addio a Mediaset abbia rinnovato la curiosità intorno alla conduttrice.

Tutti parlano di lei: il confronto con la Merlino, l’invito a Striscia la Notizia, o persino la possibilità di prendere il posto dell’amica Mara Venier a Domenica In il prossimo anno. Sì, è vero che si è fatto anche il nome di Alessia Marcuzzi. Ma per Barbara tornare alla domenica pomeriggio (sebbene non con Mediaset) sarebbe un’opportunità enorme. Un vero e proprio “riscatto” in stile Venier, inizialmente mandata via perché “troppo vecchia” e poi richiamata a causa degli ascolti.

Quel che è certo, però, è che potrebbe essere presente a Striscia la Notizia, dove è tornata in modo assolutamente inconsapevole. Del resto, Antonio Ricci ha detto: “Ho avuto modo di sentire Barbara per chiederle di partecipare alla prima puntata, entrando col Gabibbo per dire sono qui, col cuore. Lei ha risposto che non può per questioni legali, però ha detto che vuoterà il sacco a gennaio. Aspettiamo”. Non ci resta che attendere per sapere le mosse della conduttrice, la cui assenza sullo schermo si fa sentire.