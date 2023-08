Mara Venier: “Sono stata umiliata”. Il (grande) riscatto in Rai

Fonte: IPA Le signore Rai 2023-2024: nomi forti

Quando pensiamo alle conduttrici più amate della televisione c’è un nome su cui nessuno si metterebbe mai a discutere: Mara Venier. Parliamo di un vero e proprio “mostro sacro” della TV, e in particolare della domenica pomeriggio. Con Domenica In, che ha rivoluzionato a sua immagine e somiglianza, la Venier è entrata nel cuore di milioni di spettatori che ogni domenica la scelgono. Ma ci sono stati anche momenti difficili per la conduttrice, come quando è stata cacciata perché “troppo vecchia”.

Mara Venier, il periodo burrascoso in Rai

Per i personaggi del mondo dello spettacolo, ci sono sempre momenti difficili. Mantenere la fama, o brillante la propria stella, non è facile per nessuno. Nemmeno per i giganti della televisione. Del resto, Mara Venier – nota ormai a tutti come “Zia Mara” – ha dovuto affrontare un momento delicato, di incertezza, legato proprio alla Rai. Quella stessa Rai che oggi non potrebbe mai fare a meno di lei, per il carisma, il talento e l’innata professionalità.

Tornando indietro però nel tempo, in occasione dell’evento Gli Incontri del Principe, al Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, la conduttrice ha voluto ripercorrere uno spaccato del suo passato che l’ha molto fatta soffrire, quando è stata mandata via dalla Rai per una questione di età. Tuttavia, ci ha tenuto a specificare che non è stata la Rai a prendere questa strada, bensì l’allora direttore di Rai1. Una scelta che, come vedremo, è costata cara.

Mara Venier, il riscatto a Domenica In

“Quando dopo quattro anni ti richiamano e ti dicono che devi tornare, io torno, perché sono stata umiliata e voglio riscattarmi, se ce la faccio. Ed è stato così e mi sono tolta proprio i sassolini dalle scarpe, perché era il riscatto che non riguarda una che fa la televisione, ma tutte le donne, perché tante donne vengono umiliate, perché non è che se hai 60 anni devi essere buttata fuori”.

Un pensiero con cui inevitabilmente non possiamo che trovarci più che d’accordo. Perché non è solo una “caduta” che è toccata alla Venier, ma a tante, troppe donne, nel corso del tempo. L’età, però, non può – e non deve – mai essere una colpa o una scusante. Oggi – e non a caso – proprio la Venier è una conduttrice di punta della Rai, e la sua Domenica In non è solo difficile da battere: è ciò che accompagna e scandisce il pomeriggio degli italiani.

La forza della conduttrice, del resto, risiede nella sua professionalità. Si è sempre imposta, la Venier, con garbo e autenticità, senza doversi nascondere. Alla fine, non solo ha conquistato il pubblico, ma anche le nuove generazioni, tanto da essere conosciuta con l’appellativo di “Zia d’Italia”.

La stagione che inizia a settembre, però, è l’ultima per la conduttrice. Sostituire un volto tanto amato non è facile per la Rai, che, secondo le indiscrezioni, starebbe pensando ad Alessia Marcuzzi. “Quest’anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole”, ha detto la Venier durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli.