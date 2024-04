Quanto è alta Mara Venier: i segreti del suo stile, dall'abbigliamento alle scarpe, e come si tiene in forma

Fonte: IPA Mara Venier

Tra le conduttrici simbolo della Rai, c’è un nome che ci fa sentire “a casa”, ovvero quello di Mara Venier. Ogni domenica fa compagnia agli italiani con Domenica In da anni e, sebbene ogni edizione potrebbe potenzialmente essere l’ultima, la conduttrice è sempre tornata alla carica, stagione dopo stagione. Solare, sensibile e splendida: vi diciamo tutto su Mara Venier, quanto è alta, i segreti del suo stile e come si tiene in forma.

Mara Venier, quanto è alta

Fonte: IPA

Mara Venier è alta 167 cm e pesa circa 80 kg, su sua stessa ammissione: il peso è stato rivelato durante una puntata di Domenica In. La conduttrice, che ha una lunghissima carriera alle spalle, si tiene in forma alzandosi presto per fare una bella passeggiata, un’attività utile per il risveglio muscolare. Per la moda curvy, la “zia d’Italia” si è sempre spesa moltissimo. Come dimenticare i lanci dell’abbigliamento femminile curvy per Luisa Viola? “Sono sicura che ogni donna curvy, vedendo in passerella una modella in carne, si senta confortata”, aveva rivelato in un’intervista a Oggi. “Trovo che tutte le donne, tutte, debbano sentirsi bene con il proprio corpo; questa è la vera eleganza”.

Nel 2018, la Venier ha anche affrontato un percorso di dimagrimento per tornare in forma: ha raccontato di aver perso 8 kg. La dieta è stata decisa dopo essersi sottoposta a una visita dal cardiologo per un forte dolore al petto. “Dovevo alleggerirmi un po’ e lui, oltre a farmi seguire un regime alimentare, mi ha insegnato a mangiare sano, vario, senza privarmi di tutto. Ho eliminato vino e dolci, ma mangio i carboidrati, sebbene misurati, e mi concedo qualche sorbetto. Fondamentale, però, è cercare di muoversi”, aveva spiegato, rivelando i segreti della sua forma.

Il segreto di stile di Mara Venier tra tailleur e scarpe

Fonte: IPA

I look di Mara Venier a ogni diretta di Domenica In sono sempre super stilosi. Il suo bigliettino da visita? Sono indubbiamente i tailleur, spesso colorati, dal blu fino al rosa. Giacca, pantaloni, camicette o t-shirt: è questa la formula, e zia Mara non la tradisce mai. Tra l’altro, non mancano mai dei capi fluo nel suo armadio: il colore è una costante, e ci insegna che non c’è un’età per dire addio al fucsia (e per fortuna!). Un altro grande classico sono i look monocromatici, che a lei donano particolarmente, risaltando l’incarnato.

Per quanto riguarda le scarpe, invece, predilige… i modelli bassi e comodi! Ma, ovviamente, per lavoro la vediamo indossare spesso dei tacchi super vertiginosi. “Per lavoro solo tacchi pazzeschi! Ma solo nel lavoro! In qualche modo sei quasi obbligata perché comunque il tacco slancia, ti aiuta ad avere un’altra postura, dà un’altra immagine insomma. Nella quotidianità, invece, adoro scarpe basse e comode. Non potrei mai portare tacchi tutti i giorni! Cerco di compensare”. Apprezza anche in particolar modo le ballerine, soprattutto se ricamate, a fantasia o con qualche dettaglio che permette al look di risaltare. Le scarpe, però, rimangono una sua passione: “Le scarpe per me sono sempre state la mia vera passione, fin da bambina”, ha svelato a Vanity Fair in un’intervista.