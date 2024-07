Fonte: Ansa Mara Venier ricorda Pier Francesco Forleo

Un dolore che non passa, quello per la perdita del genero Pier Francesco Forleo, che Mara Venier ha voluto omaggiare con parole dolcissime affidate al suo profilo Instagram. L’amato e stimatissimo dirigente Rai è stato ricordato dai suoi colleghi al termine del commento post partita legato alla finale che si è disputata tra Spagna e Inghilterra: “Senza di lui tutto questo non sarebbe stato possibile”, hanno sottolineato, ricordando come il suo lavoro sia stato fondamentale perché la macchina organizzativa dietro gli approfondimenti per gli Europei 2024 funzionasse senza intoppi.

Le parole di Mara Venier per Pier Francesco Forleo

“Pier, ci manchi tanto…hai lasciato un vuoto incolmabile nella nostra famiglia. Grazie per averlo ricordato”, ha scritto Mara Venier su Instagram all’indomani della finale di Euro2024 che ha incoronato la Spagna Regina d’Europa. Un ricordo che non è sfuggito a nessuno, soprattutto ai tanti che lo amavano e avevano grande stima della sua professionalità. Pier Francesco Forleo era il marito di Elisabetta Ferracini, la primogenita della conduttrice veneta, e un uomo Rai da moltissimi anni. La sua scomparsa, avvenuta così rapidamente, aveva lasciato sgomenti i suoi cari e i colleghi, che nel giorno della chiusura degli Europei non hanno potuto fare a meno di onorarne la memoria.

Forleo è una presenza costante sul profilo Instagram di Mara Venier. Lo ha infatti ricordato più volte, anche in occasione di quello che sarebbe stato il suo 62° compleanno: “Buon compleanno Pier… non puoi immaginare quanto ci manchi”. Era suo genero dal 2005, da quando aveva sposato sua figlia. La coppia non aveva avuto figli propri ma lui era molto legato a Giulio Longari, il figlio di sua moglie, ormai adulto.

Il ricordo in tv

A dare la notizia della sua scomparsa era stata la Rai tramite una nota ufficiale: “Professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, da anni era un punto di riferimento”, si leggeva nel comunicato, mentre Mara Venier lo aveva ricordato a Domenica In, che aveva scelto di condurre nonostante il grande dolore che stava provando. “Pier, sei stata un genero meraviglioso. Hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce”, aveva detto.

La conduttrice aveva poi ceduto alla commozione e aveva lasciato lo studio scusandosi con i presenti. La puntata era comunque andata avanti, perché questo sarebbe stato il volere di Pier Francesco che nella sua carriera si era distinto per la grande professionalità dimostrata in tutte le occasioni. Una scelta non facile, per lei, che subito dopo questo gravissimo lutto aveva addirittura deciso di lasciare per sempre Domenica In.

Fortunatamente è tornata sui suoi passi e ha condotto un’edizione intera del programma, tornando anche a settembre 2024. Un modo bellissimo per onorare la memoria di un uomo che ha dato tantissimo per l’azienda e che si è spento troppo presto e troppo velocemente. Sua moglie Elisabetta Ferracini lo aveva ricordato su Instagram a qualche giorno dalla morte, reagendo con grande dignità al più grande dolore della sua vita.