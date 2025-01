Fonte: Ansa Mara Venier

È un momento di grandi soddisfazioni, per Mara Venier, che dopo 30 anni è tornata al cinema e in un grande produzione. La conduttrice veneta è infatti parte del cast di Diamanti, l’ultima fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek, e continua ad avere un successo straordinario con la sua Domenica In. Ma la vita, come sappiamo, ci mette di fronte a sfide continue e – proprio in un periodo che dovrebbe essere di gioia – ha dovuto prendere una decisione fondamentale per la sua famiglia.

Mara Venier lascia Roma per il marito Nicola Carraro

Il post sibillino pubblicato alla vigilia di Capodanno aveva aperto un varco sulla possibilità che ci fossero novità poco piacevoli sulla vita privata di Mara Venier. A corredo della foto che la ritraeva insieme all’amato marito Nicola Carraro aveva infatti scritto di aver trascorso delle feste diverse dal solito. Com’è noto, la conduttrice sta affrontando un momento delicato che riguarda la sua salute. E dall’estate fino a questo momento, ha subito molteplici interventi all’occhio destro per risolvere una maculopatia essudativa che ha fortemente compromesso la sua capacità visiva.

“Dovrò fare altri interventi per mantenere la situazione sotto controllo. Il professor Cusumano all’inizio aveva detto che non avrei più visto dall’occhio destro, invece, pian piano ho recuperato un pochino. Dovrei stare calma e tranquilla ma mi sbatto come una pazza”, ha dichiarato in una recente intervista a Gente, a cui ha anche parlato dei problemi di salute che sta attraversando suo marito: “Negli anni mi sono infragilita. Ero più forte, avevo più cazzimma”, ha aggiunto.

Per stare con il suo compagno di vita, la conduttrice veneta ha deciso di trasferirsi a Milano e viaggiare settimanalmente per Roma, da dove va in onda Domenica In: “In questo momento Nicola non è in grande forma e si sta curando. A Milano abbiamo trascorso le feste e, la rivoluzione del nuovo anno, è che abbiamo deciso di stare più tempo a Milano che a Roma. Cambierò la mia vita, dopo 50 anni trascorsi nella capitale, ma credo sia giusto che mio marito stia a Milano, nella nostra bella casa, con i suoi figli vicino. Io mi sposterò. La serenità di Nicola, la sua felicità, sono anche le mie. Lui è l’amore grande. Quando ci si ama è fondamentale essere vicini”.

Il futuro di Domenica In

All’inizio della stagione, aveva dichiarato che questa sarebbe stata la sua ultima edizione alla guida di Domenica In. Poi ha fatto un piccolo dietrofront a Cinque Minuti di Bruno Vespa e ora torna finalmente sulla questione che rimanda però alla fine di quest’annata: “Io faccio un lavoro che amo. Il programma non è mai andato bene come quest’anno, gli ospiti sono gli amici che vengono per me. Mi sono immersa, impegnata e in certi momenti è stato anche totalizzante. A volte penso sia realmente il momento di lasciare, ma il richiamo e la passione sono forti. Fine maggio è ancora lontana, c’è tempo per decidere”.

La decisione è quindi sospesa ma tutto sembra propendere per una riconferma alla guida dello show, sebbene in questi anni abbia più volte dichiarato di voler mettere al primo posto la sua famiglia. A maggio 2023, Mara Venier ha perso suo genero Pierfrancesco Forleo, il marito di sua figlia Elisabetta Ferracini venuto a mancare dopo breve malattia.