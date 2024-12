Mara Venier lascia o resta a "Domenica In"? Il dietrofront a "Cinque Minuti" di Bruno Vespa: "Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop"

La stagione televisiva è ancora lunga e mancano mesi prima della pausa di Domenica In. Eppure, come ogni anno, torna ciclica una domanda: Mara Venier tornerà anche alla conduzione della prossima edizione? Fino a qualche settimana fa aveva confermato le sue intenzioni di lasciare la guida del contenitore della domenica pomeriggio di Rai1. Ma qualcosa parrebbe cambiata, visto che ha espresso un parere ben diverso da Bruno Vespa a Cinque Minuti.

Mara Venier torna alla conduzione di Domenica In anche il prossimo anno?

Sì, no, forse. Mara Venier è un pilastro. La Zia d’Italia. Impossibile, al giorno d’oggi, immaginare la conduzione di Domenica In affidata a un’altra persona. Prima o poi verrà quel momento, certo, ma potrebbe non arrivare tanto presto. Più volte nel corso degli ultimi anni ha invero cambiato idea sul suo futuro nel programma della domenica pomeriggio, tanto che lo ha ammesso lei stessa. Ospite nella puntata del 13 dicembre 2024 di Cinque Minuti di Bruno Vespa, Zia Mara ha di fatto ritrattato le dichiarazioni di poche settimane fa.

“16 edizioni di Domenica In e anche quest’anno dici che sarà l’ultima, ma lo dici ogni anno Mara, ma quale ultima, non scherziamo”, ha detto Vespa. E la Venier ha prontamente replicato: “Se mi vogliono rimango, ti do questo grande scoop. Tanto se lo dico nessuno ci crede”. La risposta di Vespa? Un po’ quella che abbiamo pensato tutti noi: “Infatti”.

Mara Venier e l’eterna indecisione di lasciare Domenica In o forse no

Mara Venier è in un momento molto particolare della sua vita, considerando che è tornata anche al cinema: dal suo debutto sono passati 51 anni. Un ritorno per cui ha ringraziato l’amico Ferzan Özpetek: per lei, ha pensato al ruolo di Silvana in Diamanti, in uscita il 19 dicembre. “Questo film è stato un regalo inaspettato”, ha detto la Venier, “che è arrivato in un momento per me molto drammatico: durante la lavorazione del film sono stata operata a un occhio e il giorno dopo ero di nuovo sul set, ma non vedere più nulla da un occhio è qualcosa che ti sconvolge”.

Solamente a novembre 2024, però, aveva riconfermato il suo addio a Domenica In. “È arrivato il momento di smettere: sarà l’ultima stagione”, aveva raccontato a TV Sorrisi e Canzoni. Cosa detta ancor prima, esattamente a giugno 2024 al Tg1 Mattina Estate: “Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così. Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima Domenica In, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima”.

Perché la Zia, alla fine, cede sempre? Su sua stessa ammissione, alla fine cede, perché Domenica In è la sua casa. Il programma che ormai ha ri-programmato a sua immagine e somiglianza. E i pomeriggi della domenica non sarebbero più gli stessi senza quella Zia che apre le porte delle case degli italiani con savoir-faire, con un profondo senso di rispetto. E allora forse il punto non è quando Mara Venier lascerà Domenica In. Ma se.