Mara Venier conferma ancora una volta le sue intenzioni di lasciare "Domenica In": quella in onda sarà per lei l'ultima stagione

Fonte: IPA Mara Venier

Mara Venier è pronta a iniziare una nuova avventura. E dare il suo “addio” simbolico a Domenica In. Tutti la conosciamo come la Zia d’Italia, ormai, la Zia Mara, colei che da anni accompagna le nostre domeniche, con il suo savoir-faire, con il contenitore Domenica In, che ha cucito su misura di se stessa. Eppure, dovremo prepararci decisamente a una rivoluzione, considerando che ancora una volta la conduttrice ha confermato che questa edizione sarà l’ultima.

Mara Venier conferma di voler lasciare Domenica In: “È arrivato il momento di smettere”

Non c’è domenica pomeriggio senza Mara Venier. Ed è così da parecchi anni, ormai: ogni settimana, ci attende Domenica In, gli ospiti, ma soprattutto lei, che è diventata la padrona di casa. La Zia Mara, in questa edizione, ha avuto la possibilità di intervistare il regista Francis Ford Coppola. Una grandissima soddisfazione, non solo per gli artisti, ma un successo anche di pubblico. Eppure, ormai ha preso una decisione: “Ma è arrivato il momento di smettere: sarà l’ultima stagione”, ha confidato a TV Sorrisi e Canzoni.

C’è da dire che è una frase che ha detto spesso: anche l’anno scorso, e l’anno prima ancora. Perché è rimasta, nonostante la volontà di mettere un punto? Semplice: la Rai. Trovare qualcuno che sostituisca un mostro sacro della televisione come Mara Venier non è difficile. Molto di più. E la stessa Venier ha ammesso di cedere e tornare ogni anno: “E io cedo. Ma ci vuole molta forza”. Tuttavia, la conduttrice ama mettersi in gioco, anche con altri format e persino la scelta di tornare al cinema.

“Lo faccio perché mi piace. È stato bello anche tornare a recitare per il cinema, non lo facevo da trent’anni. Ho detto di sì a Ozpetek perché Ferzan è un maestro e un amico del cuore. E dopo il suo film Diamanti ho ricevuto altre proposte, che ho rifiutato”.

L’annuncio a Domenica In

In realtà, la Venier ha già svelato il suo addio a Domenica In in ben altre due occasioni. Per sedici edizioni, la conduttrice è stata il faro della domenica in Rai. Quella del 2023/2024, è stata la “peggiore edizione di tutte quelle fatte fin qui”. Al Tg1 Mattina Estate, a giugno 2024, ha detto: “Sicuramente sarà il mio ultimo anno. Non è che posso arrivare con il bastone. Lo dico sempre ma questa volta sarà così”.

Prima della partenza di questa edizione, la Venier ha spiegato di avere il desiderio di fare anche altro, di mettersi nuovamente in gioco, un po’ come è accaduto con Le Stagioni dell’Amore in onda da sabato 9 novembre. “Quando l’anno scorso ho detto che era l’ultima Domenica In, io ero molto convinta. Anche quest’anno pensavo di non farla, ma sarà l’ultima”. Sembra proprio, quindi, che dovremo prepararci all’addio di Zia Mara: sarà un momento storico per la domenica pomeriggio della Rai. Ma sarà davvero così? Da anni, alla fine, viene annunciato il suo addio, con la volontà di fare programmi minori, anche perché Domenica In la impegna per un anno intero. Il ritiro dalla televisione, in ogni caso, è escluso.