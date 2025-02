Domenica In, siparietto tra Mara Venier e Memo Remigi. Poi la rivelazione: “Mi chiamavi e piangevi”

Dopo due anni complicati il cantante è tornato in televisione e nel salotto domenicale di Zia Mara non sono mancate battute piccanti e confessioni inedite

Mara Venier continua a raccontare la storia del Festival di Sanremo a Domenica In in vista dell’inizio della 75esima edizione della kermesse musicale. Tra gli ospiti della puntata di domenica 9 febbraio anche Memo Remigi, tornato da qualche tempo ufficialmente in Rai dopo la querelle con Jessica Morlacchi ad Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. A cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta, il cantante ha partecipato diverse volte all’evento sanremese e in studio non è mancato un momento di battute divertenti e intime confidenze con la conduttrice.

Risate e confessioni tra Mara Venier e Memo Remigi a Domenica In

Presentando Memo Remigi a Domenica In, Mara Venier ha subito posto l’attenzione sull’incredibile forma fisica del suo ospite. “Memo Remigi ci ha appena detto che fa molto sport, è in perfetta forma, ci vuoi dire tu l’età?”, ha chiesto la bionda presentatrice. A questo punto l’artista, decisamente fiero e orgoglioso, ha asserito: “Ne ho 87!”.

Appena svelata la sua età, Zia Mara ha posto una domanda apparentemente semplice ma che è stata interpretata da Remigi in altra maniera. “Qual è il segreto per essere così super-attivo alla tua età? Ci hai appena spiegato che hai una grande attività sportiva…”. Memo ha subito ironizzato: “È vero, però non è l’attività che pensi tu, lì si viaggia più di fantasia…”.

Ridendo Mara Venier ha confessato senza troppi filtri: “Guarda, io ormai non penso proprio niente, nemmeno ci penso più; immagina come sto messa io…”. A farle eco anche l’altra ospite di Domenica In Ivana Spagna: “Siamo in due!”.

Gli ultimi due anni complicati di Memo Remigi

Dopo le battute e l’ilarità si è passati a parlare degli ultimi anni difficili vissuti da Memo Remigi dopo il caso della palpata al sedere di Jessica Morlacchi che a ottobre 2022 gli costò la cacciata dalla Rai e da Oggi è un altro giorno, la trasmissione che Serena Bortone conduceva fino a un paio d’anni fa sulla rete ammiraglia (sostituita poi da La volta buona di Caterina Balivo). All’epoca Viale Mazzini risolse il contratto di Memo parlando di “comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda”.

“Comunque il segreto, il mio segreto è che anche i miei genitori erano molto giovanili e poi un elemento fondamentale è la serenità”, ha spiegato Remigi. “Però diciamo che hai vissuto due anni difficili eh, mi chiamavi e piangevi al telefono, non è vero che andava tutto bene“, ha fatto notare Mara Venier riferendosi a quanto accaduto tra Memo e Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno.

“Nella vita ci sono momenti belli e momenti brutti, giusti e sbagliati; io li ho superati, mi è capitata una cosa molto triste ma – ha rivelato Memo Remigi da Mara Venier – sono riuscito a capire il senso di quello che stava accadendo e sono riuscito a superarla. Importante è l’affetto del pubblico, che ti sostiene e gratifica sempre; credo che questa sia la soddisfazione più bella”.

Qualche settimana fa Memo Remigi aveva parlato della questione anche a Verissimo di Silvia Toffanin: “Mi ha fatto molto male, per due anni sono rimasto senza lavoro. È stato un momento brutto che cerco di dimenticare. Mi sono costruito una carriera all’insegna dell’onestà e della signorilità. Era un gesto che non mi apparteneva nel modo in cui è stato interpretato”.