Al Bano Carrisi si arrabbia con Romina Power per la lettera a Domenica In

Al Bano Carrisi si arrabbia con Romina Power e confessa di non aver gradito affatto la scelta dell’ex moglie di scrivere una lettera per lui che Mara Venier avrebbe dovuto leggere in diretta a Domenica In. Il cantante non ha affatto digerito lo scontro avvenuto qualche giorno fa, con la conduttrice pronta a declamare una poesia scritta dall’ex moglie per lui. Ma andiamo con ordine. L’artista si è collegato con lo show domenicale, raccontando le sue giornate a Cellino San Marco e lanciando un messaggio di speranza. Per l’occasione Mara ha voluto celebrare anche il suo 77esimo compleanno.

Dopo i messaggi d’auguri e le clip dedicate ad Al Bano, la Venier ha annunciato di aver ricevuto da Romina una lettera dedicata a Carrisi. L’artista però si è rifiutato di ascoltarla per non offendere Loredana Lecciso, sua attuale compagna e madre dei figli Jasmine e Bido. Ne è nato un frizzante botta e risposta con Mara in cui il cantante pugliese ha ribadito la volontà di proteggere la sua vita privata, forse stanco dei continui gossip su un presunto triangolo amoroso con le due donne della sua vita.

Intervistato dal settimanale Oggi, Al Bano ha confessato di essere rimasto deluso dal comportamento della Power. “Con tutto l’onore che può rappresentare per me ricevere una poesia da Romina – ha affermato -, devo anche dire che probabilmente ha commesso una leggerezza. Doveva mandarla a me, non provare a farla leggere in televisione. È una cosa privata”. Non solo: l’artista pugliese ha anche voluto mettere in chiaro una volta per tutte qual è la sua situazione sentimentale. “Chiariamo una volta per tutte – ha detto -, io sono stato sposato per 30 anni con Romina, e poi è andata a finire come è andata a finire. In seguito mi sono rifatto una vita e ne avevo anche diritto. Ho un grande amore per i miei figli di primo e secondo letto e non voglio che ci siano discrepanze tra le due situazioni. Quando mi esibisco con Romina sul palco, mi trovo molto bene con lei. Poi, per il resto, nel privato, adesso e da un bel po’ di tempo, la mia vita è un’altra”.