Al Bano, Romina Power lo sorprende e batte Loredana Lecciso

editato in: da

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Romina Power sorprende Al Bano con una sorpresa in occasione del suo compleanno e batte Loredana Lecciso. Se la showgirl pugliese ha scelto di festeggiare pubblicamente il cantante con un post su Instagram, l’ex moglie ha fatto di più, postando lo scatto di una torta personalizzata. L’artista ha celebrato i suoi 77 anni con tutta la famiglia a Cellino San Marco.

Una ricorrenza importante che non poteva essere ignorata dalle due donne della sua vita: Loredana Lecciso e Romina Power. La prima a fare gli auguri ad Al Bano è stata la showgirl e mamma dei figli Jasmine e Bido. Su Instagram ha postato uno scatto di coppia, scrivendo: “Buon compleanno Al”, con tanto di cuoricini rossi. Il silenzio dell’attrice americana aveva fatto discutere e in molti l’avevano collegato al ritorno di fiamma fra Carrisi e la Lecciso.

A quanto pare però i rapporti fra gli ex non sono cambiati, nonostante tutto. Romina infatti ha postato su Instagram uno scatto che racconta la sorpresa fatta ad Al Bano per i suoi 77 anni: una torta personalizzata e ispirata alla musica con tanto di candeline. “Tanti auguuuuri Al Bano, tanti auguri a teeeeee!”, ha scritto l’attrice americana, celebrando il compleanno dell’ex marito.

Insomma, sembra proprio che il legame fra Romina e Al Bano non sia stato messo alla prova dal ritorno di fiamma del cantante con Loredana Lecciso. Così tanto che la Power ha organizzato una sorpresa per lui nel giorno del compleanno. D’altronde cancellare quasi trent’anni di matrimonio è impossibile. Un amore nato sul set e coronato dalle nozze nel 1970, quattro figli e un grande dolore – quello per la scomparsa di Ylenia, che i due hanno affrontato insieme.

Oggi Romina e Al Bano, dopo una lunga separazione, sono di nuovo uniti. Lei vive a Cellino San Marco, nella tenuta del cantante che definisce “la mia famiglia”. Lui ha riscoperto i sentimenti per la Lecciso e i due oggi sono molto felici, ma non dimentica il rapporto con l’attrice americana. Per anni il triangolo amoroso Al Bano-Romina-Loredana ha dominato le cronache rosa e probabilmente continuerà a farlo ancora per molto.