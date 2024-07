Loredana Lecciso sui figli: “L’unico vero rimpianto che sento”

Fonte: IPA Loredana Lecciso si racconta tra errori e rimpianti

Loredana Lecciso si è raccontata in una lunga intervista. Con Al Bano ha vissuto 25 anni di amore intenso, a tratti complicati come per tutte le coppie del resto. Ma qui c’è in gioco qualcos’altro. L’esposizione mediatica ha inevitabilmente influenzato il ritratto di una coppia che è spesso stata criticata per via della evidente differenza d’età e tali critiche, com’è ovvio, hanno avuto anche ripercussioni sull’equilibrio famigliare, specialmente sulla percezione dei figli. Ed è a loro che ha dedicato un pensiero in particolare, parlando del suo “unico vero rimpianto”.

L’unico rimpianto per i figli

L’ultimo numero del settimanale Oggi ha dedicato la sua copertina a Loredana Lecciso, che si è lasciata andare a un racconto intimo e personale nella relativa intervista. Un’occasione per parlare di sé, dell’amore con Al Bano e dell’unità famigliare che talvolta ha subito degli scossoni.

La Lecciso si è detta consapevole di vivere “in un’altra vita e in un’altra storia”, che ha definito “lontana anni luce da quella raccontata per anni”. Puntare il dito contro una donna che sceglie di condividere il proprio percorso con un uomo più grande, ma soprattutto con una celebrità, è stato molto semplice e negli anni non sono mancate le critiche. “Con Al Bano siamo una coppia che si vuole profondamente bene e condivide difficoltà e gioie. Litighiamo anche, come qualsiasi coppia – ha raccontato nell’intervista -. Sto riavvolgendo il nastro e sto vedendo il mio film da spettatrice”.

E se proprio deve trovare un “neo” alla sua storia, riguarda i figli: “L’unico vero rimpianto che sento è quello di non essermi goduta abbastanza i miei figli: tornando indietro, cercherei di non perdermi nemmeno un attimo con loro, soprattutto con Brigitta [la prima figlia avuta da Fabio Cazzato, ndr]. Sono una mamma che sta recuperando ma ormai sono grandi e non è così facile”.

Le difficoltà in una famiglia allargata

Se quello è l’unico rimpianto, la Lecciso ha le idee molto chiare anche a proposito di un errore che ha ammesso di aver commesso in passato. “Ho fatto degli errori. Ero inesperta e convinta che i sentimenti per Al Bano sarebbero bastati a essere felici, un’ingenuità, appunto. (…) Difenderei la nostra coppia. Sono una persona positiva e ho sbagliato: ho lasciato troppi spazi e troppe porte aperte. L’ho capito tardi“, ha detto.

Vivere in una famiglia allargata non è stato semplice e non hanno giovato i fin troppi “terzi incomodi” perennemente presenti: “Credo succeda a tutte le coppie che arrivano da un divorzio e hanno dei figli con l’ex. Nel nostro caso c’è anche la popolarità e non aiuta. Sì, in alcuni momenti è stato troppo affollato il nostro rapporto ma è anche colpa mia – ha spiegato -. (…) Sono arrabbiata con me stessa perché avrei dovuto mettere dei paletti e non l’ho fatto. Con la maturità capisci che la tua vita è solo nelle tue mani: sei tu che accetti o non accetti, non puoi accusare nessun altro. E comunque vivere dentro famiglie allargate è un impegno che richiede un lavoro costante, chi lo vive, sa di cosa parlo. Basta la parola sbagliata e saltano gli equilibri, c’è chi si offende e chi soffre”.

I nuovi progetti professionali

Nel frattempo, non mancano i nuovi progetti professionali, altro tema “caldo” nel suo percorso di vita. Parte delle critiche hanno sempre orbitato, infatti, attorno alla sua voglia di apparire sul piccolo schermo. Cosa che, a onor del vero, faceva già parte della sua vita lavorativa ben prima di conoscere Al Bano, essendo uno dei volti dell’emittente pugliese Canale Otto.

“Molti anni fa rifiutai anche la conduzione di un programma quotidiano su Rai 1 perché avrei dovuto trasferirmi a Roma e lasciare i bambini – ha raccontato al settimanale -. Non me la sono sentita. Adesso che sono grandi e autonomi, ho nuovi progetti. È probabile che mi rivediate: io e mia figlia Jasmine potremmo farvi una sorpresa”. Una rivelazione inedita, quest’ultima: cosa bolle in pentola in casa Carrisi?