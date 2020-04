Al Bano rompe il silenzio su Romina e chiarisce la situazione con la Lecciso

editato in: da

Romina Power, ricordi coi figli e Al Bano su Instagram

Negli ultimi giorni si è tornato a parlare di uno dei triangoli più chiacchierati di sempre: Al Bano Carrisi e Romina Power sarebbero infatti tornati a vivere insieme a Cellino San Marco, secondo alcuni indizi rinvenuti sul web. E Loredana Lecciso? La situazione è esplosa sui social network, tanto che il cantante ha deciso di intervenire e fare chiarezza sulla questione.

Che quella di Al Bano fosse una splendida famiglia allargata lo sapevamo già, e le incomprensioni in questi casi sono all’ordine del giorno. Da una parte ci sono i fan che hanno sempre sperato in un ritorno di fiamma tra l’artista pugliese e la sua ex moglie Romina Power, dall’altra invece coloro che “tifano” per la coppia formata da Al Bano e Loredana Lecciso, ma ormai scoppiata anch’essa. Insomma, la situazione sembrerebbe già esplosiva così, ma nei giorni scorsi le cose si sono complicate. Romina ha infatti pubblicato su Instagram un post in cui rivelava di essere andata ad abitare a Cellino San Marco, dove si trova la tenuta Carrisi.

Sappiamo che nel cuore delle campagne pugliesi oggi Al Bano vive con la Lecciso e due dei suoi figli, Bido e Jasmine. L’arrivo della sua ex moglie potrebbe aver portato scompiglio, e i fan sono curiosi di scoprire cosa stia accadendo: c’è forse qualcosa che bolle in pentola? Da quando Al Bano e Romina hanno preso parte al cast di Amici 2020, si è riaccesa la speranza per tutti coloro che vogliono rivederli nuovamente insieme. Ma è il cantante a mettere la parola “fine” al gossip che in questi giorni si sta gonfiando sul web.

“Non ne posso più. Sono anni che mi rompono le scatole con questo triangolo” – ha confessato Carrisi ai microfoni di Adnkronos. “Chiariamo le cose una volta per tutte: io vivo qui con Loredana Lecciso. Romina ha una sua casa nella tenuta. E ognuno sta a casa sua rispettando le regole”. Non si tratta perciò di una bizzarra forma di convivenza, ma soltanto di un riavvicinamento, da parte della Power, alle splendide terre che le hanno regalato tanti momenti felici.

In realtà, il riavvicinamento stesso dovrebbe essere temporaneo. È ancora una volta Al Bano a dare qualche dettaglio in più: “Romina normalmente vive negli Usa e non vede l’ora di tornare in California, dove ha il fratello e altri affetti. Il fatto è che per finire la trasmissione Amici è rimasta bloccata in Italia. Ma siamo abituati da anni a ritrovarci da famiglia allargata. E in questo momento abbiamo pensieri più importanti del gossip”.