Diletta Leotta bellissima nel primo bikini della stagione: in nero dopo la nascita di Leonardo

IPA Diletta Leotta

A poche settimane dalla nascita del piccolo Leonardo, Diletta Leotta è tornata a mostrarsi sui social in una versione decisamente glam, con il primo bikini della stagione. La conduttrice ha scelto Salò, sulla sponda bresciana del lago di Garda, come quartier generale per le sue settimane in vista dei Mondiali di calcio. Ed è pronta per ogni sfida, ma prima un po’ di meritato relax: ha condiviso con i fan uno scatto mozzafiato, in costume nero, sdraiata sul divano.

Diletta Leotta dopo la nascita di Leonardo: il bikini della stagione

Il dolce annuncio della nascita del secondogenito è arrivato il 9 maggio scorso, con un piccolo cuore celeste pubblicato sui social. Leonardo si è così aggiunto alla primogenita Aria Rose, nata nell’estate del 2023 dall’amore con Loris Karius, il portiere con cui Diletta Leotta ha costruito una bellissima famiglia. I due si frequentano dall’ottobre 2022 e nel giugno 2024 hanno coronato il loro amore sposandosi sull’Isola di Vulcano, in una cerimonia da cartolina, accogliendo due figli.

E ora, a poche settimane dal parto, ecco lo scatto in bikini nero con cui ha conquistato in pochi minuti migliaia di like e commenti. Una posa rilassata, il costume trendy (e ovviamente nerissimo, come piace a lei): per la Leotta è uno dei primi bikini dell’estate 2026, tra le prime foto condivise dopo la nascita di Leonardo.

Proprio sull’esperienza della maternità, la Leotta aveva avuto modo di esprimersi in maniera molto sincera in una recente intervista: “La maternità mi ha cambiata come donna, come persona, come professionista e come essere umano. Mi sento diversa in tutto: negli spazi, nei tempi, che adesso sono dedicati a mia figlia”. Una trasformazione totale, vissuta senza filtri e soprattutto senza voler nascondere le difficoltà del conciliare tutto.

Sul tema dell’equilibrio tra famiglia e carriera, la conduttrice non aveva avuto problemi ad ammettere quanto possa essere complicato gestire ogni cosa: “Lavorare, avere una bimba in casa, uno in grembo. È difficile trovare la forza, ma noi donne siamo dei supereroi. Vivo comunque una situazione fortunata perché ho tanti aiuti”, aveva ammesso.

La villa sul Garda e i Mondiali in arrivo

Nelle sue giornate, ovviamente, non c’è solo il relax. Come anticipato, su Salò è ricaduta la scelta della base per affrontare le settimane dei Mondiali di calcio, che seguirà come sempre per DAZN dall’11 giugno fino al 18 luglio. Una location splendida, che la conduttrice frequenta ormai da diversi anni: la zona del bresciano è diventata una sua “seconda casa estiva” a tutti gli effetti.

Per l’estate 2026, la prima da “mamma bis”, il quartier generale è una villa da sogno presa in affitto. E un sogno lo è davvero, considerando le sue dimensioni, circa 550 metri quadrati, a cui si aggiungono oltre settemila metri quadrati di terreno tra giardino e spazi all’aperto, svariate camere da letto tutte affacciate sul Lago e una piscina. Una proprietà di altissimo livello, il cui valore – stando alle indiscrezioni più recenti – si aggirerebbe attorno ai 5,5 milioni di euro.

La decisione di puntare su un immobile così ampio non è affatto casuale: Diletta ha voluto attorno a sé tutta la famiglia. Insieme a lei ci sono il marito Loris Karius, i genitori, i nipoti e, naturalmente, i piccoli Aria e Leonardo. Alla fine, è pronta per vivere un’estate magica, anche se a non essere la stessa è la magia dei Mondiali: ormai siamo abituati – purtroppo – a essere fuori dalla competizione, dal momento in cui l’Italia non si è classificata per la terza volta consecutiva.