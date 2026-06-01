Giorgia Cardinaletti si sposa: l’indiscrezione sulle nozze con Francesco Bechis

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IPA Giorgia Cardinaletti

Il Tg1 delle 20 si tinge di rosa per quella che appare come una delle unioni più dolci e riservate dell’anno. Le voci si rincorrevano già da qualche tempo, ma l’indiscrezione ha ormai preso il volo sulle colonne della rubrica C’è chi dice di Giuseppe Candela: Giorgia Cardinaletti si sposa. Il volto simbolo dell’informazione serale italiana avrebbe pronunciato il fatidico sì alla proposta del compagno, dando il via ai preparativi per il grande giorno. La notizia, destinata a far sognare il pubblico, svela un nuovo ed emozionante capitolo nella vita della giornalista.

Giorgia Cardinaletti, un amore vissuto lontano dai riflettori

Se non si è trattato di un colpo di fulmine vero e proprio, di sicuro siamo di fronte a un amore travolgente che ha bruciato le tappe con straordinaria naturalezza. L’indiscrezione sulle nozze con Francesco Bechis arriva a circa un anno dalla storia nata in assoluta privacy, ma custodita gelosamente al riparo da occhi indiscreti.

I due professionisti hanno sempre scelto la via della massima discrezione, preferendo i sorrisi della quotidianità, come i teneri sguardi rubati durante la spesa al supermercato, ai flash dei paparazzi o alla sovraesposizione mediatica. Solo all’inizio dell’anno, precisamente sul finire di gennaio, il settimanale Chi aveva immortalato la coppia per la prima volta, sancendo l’ufficialità di un legame che oggi si prepara a compiere il passo più importante.

L’indizio al Tg1 e la proposta di matrimonio

A far scattare i primi sospetti tra i telespettatori più attenti è stato un dettaglio tutt’altro che trascurabile apparso proprio durante la messa in onda del notiziario. Nelle ultime conduzioni dell’edizione delle 20 del Tg1, al dito della splendida giornalista trentanovenne originaria di Fabriano è spuntato un anello decisamente luminoso. Quel gioiello non era un semplice accessorio, bensì la promessa di matrimonio.

Francesco Bechis, brillante firma trentunenne del quotidiano Il Messaggero e figlio d’arte del direttore del sito Open Franco Bechis, avrebbe infatti avanzato la proposta ufficiale ricevendo in cambio un sì convinto e colmo di felicità. Al momento le bocche restano cucitissime e non trapela alcun dettaglio sulla logistica o sullo stile della cerimonia, che si terrà comunque nei prossimi mesi nel più stretto riserbo, come confermato anche dalla rubrica C’è Chi dice firmata da Giuseppe Candela.

Dal passato al presente: la serenità ritrovata di Giorgia

La strada che ha portato la giornalista verso questo traguardo d’amore è stata ricca di capitoli importanti. In passato la conduttrice era stata legata al collega Francesco Caldarola, un legame significativo e vissuto sempre in forma privata. Successivamente, il pubblico aveva seguito con grande affetto la sua intensa storia d’amore con il cantautore Cesare Cremonini, una relazione nata nel 2022 e conclusasi tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025.

Un sentimento che, pur essendosi esaurito nel tempo senza strappi o rancori, ha lasciato una traccia profonda, tanto da ispirare l’artista nella composizione del brano Ragazze facili, una dedica nata proprio dopo un’intervista al Corriere della Sera.

La vera e definitiva svolta sentimentale è però arrivata grazie all’incontro con il giornalista romano. I due, dopo aver trovato una perfetta sintonia di vita e di passioni, sono ora pronti a coronare il loro sogno con i fiori d’arancio. Ai telespettatori e ai lettori non resta che fare un caloroso augurio a questa splendida coppia, in attesa di vederli sorridere nel giorno del loro matrimonio.