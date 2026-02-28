Chi veste Giorgia Cardinaletti a Sanremo 2026

Giorgia Cardinaletti è fra i protagonisti della Finale di Sanremo 2026: il look e lo stile della conduttrice e giornalista Rai.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Giorgia Cardinaletti

Elegante, minimal e chic, Giorgia Cardinaletti porta il suo stile a Sanremo 2026. La giornalista è infatti stata scelta come co-conduttrice nella serata finale del Festival di Carlo Conti. Una nuova conquista per Giorgia, pronta a sfoggiare sul palco dell’Ariston abiti da sogno.

Sanremo 2026, chi veste Giorgia Cardinaletti

Per la finale di Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti ha scelto di affidarsi alla stylist Rebecca Baglini per mettere in scena uno stile che sia curato e glam, proprio come lei. Dalla conduttrice e giornalista ci aspettiamo look sofisticati e ricercati di grandi maison, capaci di riflettere la sua essenza e senza eccessi.

La scelta di Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice della finale del Festival è arrivata a sorpresa con un colpo da varietà di Carlo Conti che l’ha invitata sul palco dell’Ariston nella serata in cui verrà annunciato il vincitore della kermesse. La giornalista prima si collegherà dal Tg 1 con il conduttore e Laura Pausini, poi correrà nel suo camerino per ripassare la scaletta ed effettuare il primo cambio d’abito. Infine scenderà le celebri scale per iniziare la sua conduzione della finale.

“Una bellissima pazzia”, l’ha definita lei. La proposta di Conti d’altronde è arrivata a sorpresa proprio durante uno dei collegamenti con il Tg 1.

Il look in conferenza stampa di Giorgia Cardinaletti

In conferenza stampa a Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti si è presentata con un completo gessato blu. Un look sofisticato che racconta al meglio il suo stile minimal chic e mai sopra le righe. Con alle spalle una solida carriera nel mondo della comunicazione, Giorgia si è sempre distinta per il suo charme e per la sua discrezione.

IPA

Una moderazione che ha sempre mantenuto anche quando è finita al centro dei gossip per via della sua love story con Cesare Cremonini. Dopo la rottura, nonostante le forti pressioni, la Cardinaletti non si è mai esposta, confermando la sua fama di persona garbata e chic.

“Grazie a Carlo per questa scelta pazza e ringrazio tutta la squadra del Tg1 – ha spiegato lei in conferenza stampa -. Fa effetto essere dall’altra parte del bancone. Questa sarò farò la co-conduttrice, ma tutta la settimana ho fatto collegamenti e il racconto del Festival. Ho il terrore della scala. Per me che sono innamorata della Rai, questo è un grande traguardo. In 13 anni ho potuto fare tante cose, del Festival ho frequentato tutti i posti possibili. Abbiamo occupato tutti i balconcini e ora mi mancava il palco”.

Se i vari cambi d’abito restano un mistero (come di consueto prima della diretta), Carlo Conti ha già annunciato che nel corso della puntata Giorgia Cardinaletti parlerà sicuramente della situazione della guerra, dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran. “Capiremo quale sarà l’evoluzione fino a stasera e capiremo come raccontarla”, ha concluso il conduttore.

“Siamo pronti a dare la linea al Tg1 in caso di necessità – ha aggiunto Conti -. Stasera ci sarà un pensiero a quanto sta accadendo nel mondo. Ieri mi è venuto spontaneo fare un riferimento alla tragedia di Milano, figuriamoci se non diremo qualcosa, magari proprio con Giorgia Cardinaletti, che è una giornalista, una di voi, quindi avrà le parole giuste per introdurre questa nostra serata”.