Sanremo 2026, Giorgia Cardinaletti co-conduttrice della serata finale: l’invito di Carlo Conti al Tg1

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2026, eppure le sorprese non sono ancora finite. Il direttore artistico Carlo Conti torna in collegamento con il Tg1 – nelle ultime settimane è ormai ospite fisso – per annunciare una nuova grande novità del Festival. Giusto al termine del proprio intervento, Conti si rivolge direttamente a Giorgia Cardinaletti, la giornalista seduta alla scrivania del telegiornale Rai, invitandola a essere co-conduttrice dell’ultima serata di Sanremo, al fianco di Laura Pausini.

Giorgia Cardinaletti è co-conduttrice a Sanremo 2026

Il Tg1 di sabato 21 febbraio si è concluso con un collegamento in diretta con Carlo Conti, che si prepara – ormai tra meno di 72 ore – a condurre la 76esima edizione del Festival di Sanremo. A ormai giusto un paio di giorni dall’inizio della kermesse, il direttore artistico continua a svelare, giorno dopo giorno, un tassello in più di ciò che vedremo a partire da martedì 24 febbraio sul palco dell’Ariston. Stavolta, Conti ha scelto di annunciare, decisamente a sorpresa, la co-conduttrice dell’ultima serata del Festival, la più importante.

Sarà Giorgia Cardinaletti, la giornalista del telegiornale Rai ad accompagnare Conti e Laura Pausini nella serata di sabato sera, quella che decreterà il vincitore di Sanremo 2026. Cardinaletti non se l’aspettava proprio e, inizialmente, ha chiesto se si trattasse di uno scherzo. Quando, infine, ha compreso che il direttore artistico diceva sul serio, ha accettato l’invito con grande emozione. Adesso dovrà correre alla ricerca dell’abito giusto.

Si può star certi, tuttavia, che, nonostante lo scarso preavviso, Cardinaletti si farà trovare pronta. D’altronde per lei non è la prima volta a Sanremo. Seppur non sia mai salita sul prestigioso palco dell’Ariston, nel 2020, quando il Festival era guidato da Amadeus, la giornalista fu conduttrice del Dentro il Festival, lo spazio di approfondimento su RaiPlay che commentava la conferenza stampa successiva ad ogni serata.

Cardinaletti seguirà le orme di notevoli colleghe. La conduttrice del Tg1 non è infatti la prima giornalista Rai a scendere la scalinata dell’Ariston. Nel 2020, ospiti della seconda puntata del Festival di Amadeus furono Emma D’Aquino e Laura Chimenti. L’anno dopo, nel 2021, tocca alla storica corrispondente Giovanna Botteri; mentre nel 2023 al Festival arrivò Francesca Fagnani, la giornalista famosa per le graffianti interviste di Belve.

Carlo Conti annuncia i premi alla carriera del Festival

Oltre all’ultima co-conduttrice – che si aggiunge alla già folta schiera di co-conduttori scelti da Carlo Conti, dalla già citata Laura Pausini a Pilar Fogliati fino ad Achille Lauro – il presentatore ha annunciato i Premi alla Carriera che verranno conferiti nel corso della settimana del Festival dedicato alla memoria di Pippo Baudo. Il primo andrà a Fausto Leali, interprete simbolo della tradizione melodica italiana. Il secondo sarà riservato a Mogol, tra i più importanti parolieri e autori della musica italiana (a lui si devono i più grandi successi di Lucio Battisti). Infine, riceverà un premio alla carriera anche la cantante e produttrice discografica Caterina Caselli.

La linea adottata da Carlo Conti, insomma, e lo si denota anche dalla scelta di un’autorevole giornalista come co-conduttrice, è quella di un Festival serio, ma non serioso, sulla scia della più grande tradizione Rai.