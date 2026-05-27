Caroline Tronelli ritrova l’amore dopo Stefano De Martino: chi è Emanuele Meneschincheri

Caroline Tronelli è di nuovo innamorata: l'influencer avrebbe dimenticato Stefano De Martino grazie al figlio di un noto medico romano.

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IPA Stefano De Martino

Dopo l’addio a Stefano De Martino, tanti gossip e la sofferenza per il video intimo rubato, Caroline Tronelli avrebbe finalmente ritrovato la verità. A regalare il sorriso alla giovane modella e influencer sarebbe stato Emanuele Meneschincheri, rampollo romano, figlio di un noto medico.

Chi è Emanuele Meneschincheri

Emanuele Meneschincheri e Caroline Tronelli sono stati avvistati a Roma, al Foro Italico, durante una giornata fatta di tenerezza e complicità. Negli scatti immortalati dal settimanale Chi, non sfugge l’intesa fra i due, raccontando una storia d’amore appena nata e pronta a crescere, giorno dopo giorno.

L’amore per Emanuele arriva dopo l’addio di Caroline Tronelli a Stefano De Martino. Il giovane rampollo romano arriva da una famiglia molto conosciuta nella Capitale. Emanuele è infatti il figlio di Giorgio Meneschincheri, medico e dirigente del Policlinico Gemelli.

Meneschincheri non è solo un luminare, ma è anche conosciuto per aver fondato Tennis and Friends, un evento, spesso frequentato da personaggi dello spettacolo, dedicato allo sport e volto a sensibilizzare riguardo la salute e la ricerca.

L’addio di Caroline Tronelli a Stefano De Martino

Dopo la fine del legame con Stefano De Martino, Emanuele sarebbe riuscito a fare breccia nel cuore di Caroline che, proprio per amore del conduttore, alla fine dell’estate aveva scelto di trasferirsi a Roma. I due avevano iniziato a frequentarsi nella primavera del 2025, fra gite in barca e feste nella villa di Posillipo del presentatore.

Poco dopo Caroline e Stefano si erano concessi una lunga vacanza in Sardegna. Durante quel periodo erano stati spesso avvistati insieme, fra baci e coccole in barca. Non solo: Caroline aveva persino conosciuto Belen Rodriguez, ex moglie del presentatore, in Sardegna con Santiago e Luna Marì.

La storia d’amore sembrava dunque procedere a gonfie vele. Poi la rottura, improvvisa, arrivata dopo un periodo piuttosto complicato per la coppia. Online infatti era finito un video intimo rubato dalle telecamere di sorveglianza della casa di Caroline.

La vicenda non si è ancora chiusa, ad oggi, e ci sono diversi indagati per quanto accaduto. Di certo ha segnato profondamente sia Caroline che Stefano che si sono visti violati nell’intimità della loro abitazione, proprio quando si sentivano al sicuro.

Sulla questione la Tronelli ha sempre mantenuto il silenzio, scegliendo di non parlare o commentare, mentre De Martino aveva svelato: “È stata una cosa inaspettata – aveva spiegato -. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quanto mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa. Quando ho visto quella cosa, ho pensato: “Oddio, sono entrati”. Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa”.

Terminata l’estate, Caroline aveva raggiunto Stefano a Roma, dove il conduttore vive per realizzare le registrazioni di Affari Tuoi. Qualche settimana dopo però era arrivata la rottura, con De Martino avvistato nuovamente in compagnia di Gilda Ambrosio, confidente e migliore amica.