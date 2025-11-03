Stefano De Martino e Caroline Tronelli, svolta nelle indagini sul video intimo rubato

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Continuano le indagini intorno al video intimo di Stefano Martino e Caroline Tronelli, sottratto illegalmente dalle telecamere di sorveglianza posizionate nella casa della coppia.

Le indagini sul video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbe stata una svolta nelle indagini svolte dagli inquirenti per scoprire chi abbia sottratto il video intimo di Stefano De Martino e Caroline Tronelli, diffondendolo online. Il quotidiano afferma che gli investigatori avrebbero “stretto il cerchio intorno ai tecnici del sistema di videosorveglianza”.

Tutto sarebbe partito dalla lista di addetti che effettuano degli interventi di manutenzione in casa di Caroline Tronelli dal 2015. In quell’anno infatti la giovane fidanzata di De Martino aveva deciso di installare un sistema di videosorveglianza per via di una serie di forti “commessi dal personale domestico”.

L’impianto, svela il Corriere della Sera, è un sistema molto semplice che consente di controllare cosa accade in casa tramite una password e un dispositivo elettronico. Questo avrebbe consentito ad un tecnico di “introdursi nel sistema per controllare i movimenti della coppia”.

Il furto dei video registrati dalle telecamere di sorveglianza sarebbe avvenuto il 9 agosto, quando Stefano De Martino aveva scelto di rendere pubblica la sua storia d’amore con Caroline Tronelli. Per gli investigatori non sarebbe una coincidenza perché “uno dei tecnici della manutenzione, all’oscuro fino a quel momento della storia d’amore tra il conduttore e la studentessa, ha creduto a quel punto di poter lucrare dalla relazione, impossessandosi di un video intimo della coppia”.

La rabbia di Stefano De Martino sul video intimo rubato

Qualche settimana fa, dopo un lungo silenzio, Stefano De Martino aveva parlato dei video rubati e della rabbia provata per ciò che era accaduto.

“Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. – aveva confessato il conduttore – Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”.

“Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. – aveva aggiunto – Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.

Secondo le ultime indiscrezioni fra le motivazioni dell’addio fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli ci sarebbe proprio la tensione causata dal video intimo rubato. La 22enne napoletana non sarebbe riuscita a superare quanto accaduto, allontanandosi prima dai social e poi anche dal mondo di Stefano De Martino, forse troppo distante dal suo.