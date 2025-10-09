Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Stefano De Martino parla per la prima volta dei video intimi con Caroline Tronelli, rubati e diffusi. Un’esperienza difficile per il conduttore su cui, almeno sino ad ora, aveva deciso di mantenere il silenzio.

Stefano De Martino, le parole sui video con Caroline Tronelli

L’estate di Stefano De Martino non è stata segnata solo dalle giornate felici con Caroline Tronelli in Sardegna, ma, poco prima del suo ritorno ad Affari Tuoi, il conduttore è finito al centro di una vicenda poco piacevole. I suoi video privati – che ritraevano momenti intimi con la fidanzata – sono stati sottratti e diffusi online. Tutto è iniziato quando De Martino, in vacanza in Costa Smeralda, ha ricevuto un messaggio da un fan che lo informava che giravano sul web alcuni video intimi che lo ritraevano insieme alla compagna.

L’intervento del Garante della Privacy ha consentito di arginarne la diffusione, anche se il video era già circolato in chat di messaggistica istantanea e siti web. Una violazione della privacy e una violenza difficili da affrontare che il conduttore, ospite di Rumore, il festival di FanPage, ha commentato per la prima volta.

“Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. – ha rivelato il conduttore, facendo riferimento ai filmati sottratti in modo illecito da una telecamera di sorveglianza -. Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”.

“Quando ho visto quella cosa, ho pensato: ‘Oddio, sono entrati’. – ha raccontato Stefano – Poi con il tempo metabolizzi un po’ la cosa. Io sono un ottimista cronico, cerco sempre di vedere il lato positivo anche nelle cose brutte. Quelle persone hanno rubato quelle immagini non perché io fossi un personaggio pubblico, ma perché ci sono persone che guardano video rubati e questo fa in modo che su tali contenuti ci sia un mercato. Io non sono finito su quel sito in quanto Stefano De Martino, ma in quanto persona che stava facendo l’amore sotto le coperte in casa”.

L’amore di Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Un amore, quello per Caroline Tronelli, che Stefano De Martino ha tenuto segreto sino all’estate del 2025 quando, per la prima volta, si è lasciato fotografare dai paparazzi mentre baciava la fidanzata. I due si conoscono da tempo. Stefano infatti è un amico di famiglia di Caroline e conosce bene non solo i genitori della giovane, ma anche il fratello Francesco e la sorella Marinicol, giovani imprenditori.

La vicenda dei video intimi rubati ha turbato la felicità della coppia, anche se oggi Stefano, seppur a fatica, è riuscito a ritrovare la serenità. “La cosa positiva è che essendo capitato a me, personaggio pubblico, adesso questo sito non esiste più – ha spiegato -. L’hanno chiuso. E forse molte persone si sono poste un problema che prima non si ponevano. Chi ha le telecamere in casa le mette per sentirsi al sicuro. Per via di questa vicenda, mi sono fatto una cultura nella cybersecurity e ho capito che se hai un dispositivo collegato non hai mai la certezza che qualcuno non ti stia guardando o ascoltando”.