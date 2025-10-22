Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Perché Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati? Dietro l’addio fra il conduttore di Affari Tuoi e la giovane fidanzata ci sono numerose ipotesi anche se, almeno per ora, i due non hanno rilasciato dichiarazioni al riguardo

I motivi dell’addio fra Stefano De Martino e Caroline Tronelli

Stefano De Martino e Caroline Tronelli si sono lasciati. Secondo le ultime indiscrezioni il conduttore di Affari Tuoi sarebbe tornato single dopo mesi d’amore con la 22enne. I due, in vacanza in Sardegna, erano apparsi affiatati e innamorati, qualcosa però sarebbe cambiato al ritorno dalle vacanze. A pesare sull’addio ci sarebbero diverse questioni che equivalgono ad altrettante ipotesi. Secondo alcuni a causare la fine del legame sarebbe stata la presenza, piuttosto ingombrante, di Gilda Ambrosio, migliore amica di Stefano. L’imprenditrice e il conduttore hanno vissuto in passato un flirt, in seguito non si sono più lasciati, creando un legame di amicizia molto forte.

Gilda oggi è una presenza importante nella vita di Stefano, proprio con Belen Rodriguez. Anche la showgirl argentina avrebbe provocato varie liti nella coppia per via della gelosia di Caroline, stanca dei messaggi inviati dal fidanzato all’ex moglie. Secondo Dagospia anche la vicenda dei video intimi rubati avrebbe provocato non poche discussioni. Alla fine dell’estate infatti sul web era stato diffuso un video rubato che ritraeva De Martino in un momento intimo con la fidanzata.

Lo stesso conduttore aveva confessato di essere rimasto molto turbato. “Quando mi hanno avvisato di questa cosa, e non lo auguro a nessuno, è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”, aveva confessato.

Stefano De Martino di nuovo single

L’addio fra Caroline e Stefano sarebbe arrivato dopo un’estate all’insegna dell’amore. La coppia, dopo aver trascorso diversi week end a Posillipo, nella villa del conduttore, aveva raggiunto la Sardegna. In Costa Smeralda il presentatore e la compagna erano apparsi molto innamorati e fonti vicine a De Martino avevano descritto la storia come “importante”, affermando che l’ex di Belen faceva sul serio. La coppia però non avrebbe retto al ritorno alla realtà e ai numerosi impegni del presentatore.

Stefano da tempo si divide fra Roma, dove registra Affari Tuoi, e Milano, dove vive il figlio Santiago. Il presentatore dopo la fine della relazione con la Rodriguez ha fatto di tutto per restare accanto al figlio, recuperando anche il rapporto con l’ex moglie. “Gli amori si compiono. O si resiste al tempo con affanno, o si ha il coraggio di dire che è stato molto bello. L’unico amore eterno è quello tra genitori e figli”, aveva raccontato qualche tempo fa. Una vita complicata e fatta di tanti impegni in cui Caroline Tronelli avrebbe fatto fatica a inserirsi, soprattutto dopo l’inizio della sfida con Gerry Scotti che ha tenuto De Martino molto impegnato negli ultimi mesi, portandolo a concentrarsi maggiormente sul lavoro.