Stefano De Martino a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio. Il gesto di Caroline Tronelli

Stefano De Martino dopo la rottura con Caroline Tronelli esce a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio. E arriva il gesto da parte dell’ex fidanzata.

Stefano De Martino a cena con Emma Marrone e Gilda Ambrosio

Stefano De Martino dopo la rottura con Caroline Tronelli si dedica agli affetti. Non solo il figlio Santiago, nato dall’amore per Belen Rodriguez, ma anche le persone più care e confidenti, come Emma Marrone e Gilda Ambrosio. Il settimanale Chi racconta una serata a cena con la cantante salentina, l’influencer e il conduttore a Milano.

Gilda è diventata una confidente sentimentale di Stefano e con Emma il grande amore si è trasformato in un rapporto di fratellanza”, spiegano sul settimanale. Emma Marrone è stata legata a Stefano durante l’esperienza di Amici di Maria De Filippi. Il loro amore terminò con un tradimento quando l’allora ballerino perse la testa per Belen Rodriguez, incontrata proprio durante la trasmissione.

Anche Gilda Ambrosio ha vissuto un breve flirt con De Martino. In seguito i due sono rimasti amici e oggi sono legatissimi. L’imprenditrice è rimasta sempre accanto a Stefano, nei momenti felici come in quelli bui, diventando una persona fondamentale nella sua vita. Assente alla serata Caroline Tronelli. La giovane e il presentatore di Affari Tuoi, secondo le ultime indiscrezioni, si sarebbero lasciati da qualche tempo.

Il gesto di Caroline Tronelli dopo la rottura con Stefano De Martino

E proprio da Caroline Tronelli arriva – a sorpresa – un gesto dopo l’addio a Stefano De Martino. La 22enne napoletana infatti avrebbe affermato di non voler parlare del rapporto con il presentatore e di preferire il silenzio. Un comportamento che, da una parte, conferma la fine della relazione, dall’altra dimostra una volontà della giovane di difendere il rapporto – anche se finito – con il conduttore.

I motivi della rottura non sono ancora stati resi noti. Secondo alcuni dietro la scelta di lasciarsi ci sarebbe la gelosia di Caroline nei confronti non solo di Belen Rodriguez, ex del presentatore, ma anche la stessa Gilda Ambrosio. Per altri a mettere a dura prova la coppia sarebbe stato il video intimo rubato dalle telecamere della casa di De Martino e diffuso online.

Della vicenda aveva parlato, qualche giorno fa, proprio il conduttore. “È stata una cosa inaspettata – aveva rivelato -. Non pensavo di essere spiato tra le mura di un appartamento. Quando mi hanno avvisato di questa cosa – e non lo auguro a nessuno – è come quando ti entrano i ladri in casa e ti resta addosso quella sensazione di sporco, di qualcuno che ha messo le mani nei tuoi cassetti, nelle tue cose. Fai fatica anche a dormirci in quella casa”.

Un tema affrontato anche da Belen Rodriguez durante l’intervista rilasciata a Francesca Fagnani a Belve. La showgirl ha infatti rivelato di aver chiamato l’ex marito dopo aver appreso la notizia del video rubato.

“Li ho chiamati, è stato normale – ha raccontato -. Quando accadde a me, il giudice mi disse ‘e chi me lo dice a me che quel video non lo ha divulgato lei?’. Ho chiamato per sapere come stava sia lui che la fidanzata. Se è stato un bel gesto chiamarlo? Ma no, per me è stato normale”.